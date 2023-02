Chelsea bereikt akkoord met basisklant en voorkomt transfervrij vertrek

Vrijdag, 10 februari 2023 om 12:00 • Noel Korteweg

Het aflopende contract van Thiago Silva bij Chelsea gaat met één seizoen verlengd worden, zo meldt Fabrizio Romano. De 38-jarige centrale verdediger, die 113 interlands voor Brazilië achter zijn naam heeft staan, is dit seizoen een vaste waarde onder manager Graham Potter en wil nog geen afscheid nemen bij the Blues. De nieuwe verbintenis van Silva loopt tot medio 2024. De handtekeningen zullen spoedig gezet gaan worden.

De Braziliaan kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Paris Saint-Germain en maakt, ondanks zijn leeftijd, een prima indruk in de Premier League. Silva speelde sinds zijn komst bij Chelsea 106 wedstrijden voor de club en dit seizoen staat de teller al op 24 duels. De centrale verdediger draagt daarnaast bij afwezigheid van César Azpilicueta geregeld de aanvoerdersband.

Chelsea wilde graag langer door met Silva en ook de speler zelf dacht nog niet na over een vertrek uit Londen. De Braziliaan gaf eind september in gesprek met het clubkanaal van the Blues aan dat hij graag tot minimaal zijn veertigste actief wil zijn als voetballer. “Het is heel belangrijk voor mij dat ik op deze leeftijd op dit niveau kan spelen, maar het is niet gemakkelijk, vooral niet in de Premier League", aldus de mandekker. "Als ik klaar ben met trainen, kom ik thuis en denk ik na over hoe ik mezelf kan herstellen voor de volgende dag."

"De intensiteit ligt van de eerste tot de laatste minuut hoog, dus je moet altijd paraat staan. Ik mag dan 38 zijn, maar ik denk dat ik dit team zoveel mogelijk kan helpen”, ging Silva verder. “Je moet mentaal sterk zijn. Als je dingen buiten het voetbal doet, word je moe. Dat is mijn mening. Spelers zijn nu veel professioneler dan voorheen." De verdediger praat vaak met de 41-jarige Zlatan Ibrahimovic. “Mijn doel is ook om tot mijn veertigste te spelen, maar ik weet niet of het op dit niveau en deze competitie zal zijn. Maar mijn doel is om tot mijn veertigste te spelen."