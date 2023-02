Unibet: een odd van 3.45 voor een stunt van West Ham tegen Chelsea!

Vrijdag, 10 februari 2023 om 19:00 • Davey de Laat • Laatste update: 13:01

West Ham United ontvangt zaterdagmiddag Chelsea voor de London Derby. Eerder dit seizoen kwamen the Blues goed weg door een laat doelpunt van Kai Havertz: 2-1. De thuisploeg zit in degradatiestress met maar één punt boven de streep, terwijl de ploeg van Graham Potter moet vechten voor Europees voetbal. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Premier League-duel, dat begint om 13.30 uur Nederlandse tijd

Chelsea heeft onder eigenaar Todd Boehly flink met geld gesmeten in de wintertransferperiode. Dat was ook nodig, want de tweevoudig Champions League-winnaar staat inmiddels tien punten achter op nummer vier Newcastle United. Voor acht spelers werd een transfersom van 329,5 miljoen euro betaald. Op Stamford Bridge konden de nieuwe aankopen nog niet hun stempel drukken in het gelijkspel tegen Fulham (0-0) van vorige week vrijdag.

West Ham staat zeventiende in de Premier League, terwijl het vorig jaar nog als zevende eindigde. Na de winterstop wist het wel af te rekenen met concurrent Everton (2-0). Ook werden de derde en vierde ronde van de FA Cup overleefd. In de Conference League is de ploeg van David Moyes foutloos geweest met zes punten uit achttien duels.

Raheem Sterling werd deze zomer overgenomen van Manchester City voor een bedrag van 50 miljoen euro. In 23 wedstrijden was de 28-jarige Engelsman goed voor zes goals en drie assists. In zijn carrière was de vleugelspeler tegen West Ham vaak goed op dreef. In totaal speelde hij negentien keer tegen the Hammers, daarin was hij goed voor acht treffers en evenveel assists.

