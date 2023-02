Carragher komt tot inkeer en trekt woorden over ‘speciale’ Martínez terug

Vrijdag, 10 februari 2023 om 11:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:12

Jamie Carragher neemt zijn woorden over Lisandro Martínez terug, zo zegt de oud-verdediger bij Sky Sports. Het clubicoon van Liverpool was aan het begin van dit seizoen zeer kritisch op de 25-jarige Argentijn van Manchester United en was van mening dat een centrale verdediger van 1 meter 75 niet zou kunnen werken in de Premier League. Nu is Carragher van mening veranderd. “Als je zo klein bent als centrale verdediger, dan moet je wel een hele speciale en goede speler zijn.”

De analist, die liefst 737 wedstrijden voor Liverpool speelde, was met name kritisch op Martínez na diens optreden op bezoek bij Brentford (4-0) van eerder dit seizoen. De ex-Ajacied werd meermaals geklopt in de lucht door de fysiek sterke spelers van de Londenaren. “Het probleem van Erik ten Hag is de transfer van Martínez. We moeten spelers of managers nooit te vroeg beoordelen, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat werken. Martínez heeft niet de lengte om in het centrum te spelen. Misschien kan het als linksback of in een driemansdefensie, maar in een achterhoede met vier verdedigers rendeert hij niet in de Premier League”, was Carragher op 15 augustus van vorig jaar duidelijk.

Nu, enkele maanden en ruim dertig wedstrijden van Martínez bij the Red Devils later, is de Engelsman volledig overtuigd. “Hij speelt geweldig. Als je zo klein bent en centraal in de verdediging speelt, dan moet je wel een hele speciale en goede speler zijn. Ik had niet verwacht dat iemand met zo’n lengte zou kunnen functioneren in de Premier League, maar hij kan dat wel”, is Carragher complimenteus. “Hij speelt fantastisch. Ik denk dat Martínez een groot aandeel heeft in de spirit en het geloof waarmee United nu speelt. Ik kan me een wedstrijd herinneren, volgens mij was het een paar weken geleden, waarin hij werd gewisseld. United scoorde vervolgens de winnende in de laatste minuten en Martínez was de eerste die met de doelpuntenmaker stond te juichen. Zo’n jongen is het.”

“We hebben hem ook met Argentinië zien spelen op het WK. Hij heeft echt vechtlust”, gaat de oud-verdediger verder. “Ik had niet verwacht dat een centrale verdediger met zijn lengte zou kunnen werken in de Premier League. Luister, hij zal vast nog wel eens geklopt worden tijdens een luchtduel. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Elke speler heeft minder sterke punten. De beste spelers verbergen ze of zorgen ervoor dat ze niet in de situatie komen waarin ze die minder sterke punten moeten gebruiken. Martínez is een geweldige speler”, sluit Carragher af.