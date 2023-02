Joe Cole trekt vergelijking met Robben: ‘Hij wordt een topspeler voor Chelsea’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

Joe Cole heeft de vergelijking getrokken tussen Arjen Robben en Mykhailo Mudryk. Laatstgenoemde maakte deze winter voor honderd miljoen euro de overstap van Shakhtar Donetsk naar Chelsea en maakt in zijn eerste weken in Londense dienst meteen indruk. Volgens Cole, die in het verleden samen met Robben het shirt droeg van Chelsea, heeft de Oekraïner echter nog veel meer in zijn mars en ligt er voor hem een mooie toekomst in het verschiet in de Premier League.

"Hij wordt een topspeler voor Chelsea", is Cole lovend in gesprek met BT Sport voorafgaand aan het duel van aanstaande zaterdag met West Ham United. "Mudryk ziet eruit als een fantastische speler die een man kan passeren, het publiek kan vermaken en beschikt over een geweldige techniek. Hij doet mij denken aan Arjen Robben in de manier waarop hij tegenstanders passeert en op de juiste momenten de juiste beslissingen maakt."

Volgens Cole, die zelf tussen 2003 en 2010 tot 281 wedstrijden kwam namens the Blues, hebben de Chelsea-fans nog maar flarden gezien van de werkelijke Mudryk. "Ik denk dat hij steeds beter gaat worden, dus Chelsea heeft hem op het juiste moment gehaald", aldus de voormalig middenvelder. "Het is een grote stap om van Oekraïne naar de Premier League te komen, dus ze zullen hem wat tijd moeten geven. Maar ik ben erg enthousiast over hem als hij zijn draai weet te vinden onder Graham Potter."

Mudryk maakte drie weken geleden in de uitwedstrijd tegen Liverpool als invaller zijn debuut namens Chelsea. Vorige week begon hij tegen Fulham in de basis. De vergelijking met Robben komt niet geheel uit de lucht vallen. Eerder vergeleek Steven Gerrard de topaankoop al met de Nederlander. Verwacht wordt dat Mudryk tegen West Ham opnieuw aan de aftrap zal verschijnen. Chelsea begint als nummer negen aan het duel met de stadsgenoot. West Ham stelt vooralsnog teleur en moet het doen met plek zeventien.