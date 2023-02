Manuel Neuer riskeert miljoenenboete door pikante contractclausule

Manuel Neuer hangt mogelijk een miljoenenboete boven het hoofd, zo schrijft BILD. De doelman van Bayern München liet zich onlangs tegenover The Athletic en de Süddeutsche Zeitung negatief uit over de clubleiding van der Rekordmeister. Aanleiding was het plotselinge ontslag van keeperstrainer en goede vriend Toni Tapalovic.

BILD-verslaggever Christian Falk weet in de podcast Bayern Insider te onthullen dat er deze week een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Neuer en Julian Nagelsmann. De doelman komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een beenbreuk die hij opliep tijdens het skiën, maar zorgde onlangs wel voor onrust binnen de club met zijn uitlatingen. Neuer viel niet alleen Nagelsmann aan, maar liet zich ook in negatieve zin uit over directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic na het ontslag van Tapalovic.

Voor een soortgelijk interview kreeg Philipp Lahm in 2010 een boete opgelegd. Lahm bekritiseerde het aankoopbeleid en verweet de clubleiding een gebrek aan filosofie. Bayern weigerde destijds in te gaan op de hoogte van de boete, maar liet wel los dat de oud-verdediger de hoogste boete had ontvangen die ooit was opgelegd door de club. BILD meldde niet veel later dat het om een bedrag van 50.000 euro ging. Ook Luca Toni werd op het matje geroepen vanwege een kritisch interview in de Süddeutsche Zeitung.

Volgens BILD was de boete van Lahm gebaseerd op een standaardclausule in zijn contract. Zo zou zijn vastgelegd dat de club boetes mag opleggen tot 25.000 euro wanneer een speler zijn contractuele verplichtingen schendt. De toevoeging dat de contractuele boetes ook gelijktijdig konden worden opgelegd, maakte dat Bayern tweemaal kon vorderen bij Lahm. Het kwam de voormalig Duits international dus op een sanctie van 50.000 euro te staan.

In de huidige spelerscontracten zouden de boetes anders geregeld zijn volgens de boulevardkrant. In het geval van contractuele boetes kan de Duitse recordkampioen besluiten om één bruto maandsalaris in te houden. Met het geschatte jaarsalaris van Neuer van ruim 20 miljoen euro zou dat in zijn geval zo'n 1,6 miljoen euro kosten. De clausule is onder meer van toepassing bij 'opzettelijke' en 'nalatige' overtredingen. Het is aan Bayern of ze het interview als 'opzettelijk' of zijn ski-ongeluk als 'nalatig' beschouwen.