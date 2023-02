Bij PSV en Ajax aangeboden Santiago Arias vindt eindelijk nieuwe club

Santiago Arias heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse FC Cincinnati, waar hij een contract heet getekend tot het einde van het jaar. Arias werd afgelopen zomer onder meer aangeboden bij PSV, maar keerde vanwege de gortige salariseisen niet terug in Eindhoven. De Colombiaan was clubloos, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar de MLS.

De zoektocht van Arias naar een nieuwe club was al even gaande. Halverwege augustus kreeg de verdediger van Atlético Madrid te horen dat hij niet terug hoefde te keren van een uitleenbeurt aan Granada, daar zijn contract niet zou worden verlengd. Zijn diensten werden vervolgens bij tal van clubs aangeboden, maar nergens zagen ze het in hem zitten. Ook werd geprobeerd om de 54-voudig Colombiaans international te slijten bij Ajax en PSV. Bij laatstgenoemde club vormde zijn salariseis een struikelblok.

Bij Cincinnati zijn ze blij met de komst van de voormalig PSV'er. "Santi brengt enorm veel ervaring en kwaliteit naar Cincinnati", zegt General Manager Chris Albright. "Zijn defensieve inzicht, karakter en algehele kwaliteiten zijn een welkome aanvulling op de groep. Ik heet hem en zijn familie van harte welkom in Cincinnati." De club uit de MLS is een contract tot eind 2023 overeengekomen met de optie op een extra jaar. Arias begint het nieuwe seizoen op 26 februari met een thuiswedstrijd tegen Houston Dynamo.

De rechtervleugelverdediger werd in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij PSV. Arias werd in de zomer van 2013 voor een slordige twee miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal en kwam in Eindhovense dienst tot 172 wedstrijden, waarin hij 10 keer wist te scoren en 21 keer als aangever fungeerde. Vijf jaar later verkocht PSV hem voor elf miljoen aan Atlético Madrid. Na huurperiodes bij Bayer Leverkusen en Granada kreeg hij afgelopen zomer te horen dat zijn contract bij Atleti niet zou worden verlengd.