Valentijn: ‘Begrijpelijk dat hij onder striemend fluitconcert het veld verliet’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 07:47 • Laatste update: 07:49

Valentijn Driessen is van mening dat Danny Makkelie niet in zijn beste fase zit als scheidsrechter. De chef voetbal van De Telegraaf ziet dat de hoogst aangeschreven scheidsrechter van Nederland al enige tijd uit vorm is. Zo was Makkelie tijdens Feyenoord - PSV 'zichzelf niet' en floot hij 'warrig' in het bekerduel tussen FC Twente en Ajax (0-1) woensdagavond. "Dat Makkelie in de rust met een striemend fluitconcert het veld verliet, viel goed te begrijpen. Gelukkig had hij in Enschede geen invloed op de uitslag."

Dat Ruud van Nistelrooij tijdens Feyenoord - PSV het gevoel had dat alle fifty-fifty-gevallen in het voordeel uitpakten voor Feyenoord, viel volgens Driessen goed te begrijpen. "Alsof hij met een Feyenoord-tasje naar de wedstrijd was gekomen. Bij Feyenoord-PSV was Makkelie duidelijk zichzelf niet. In de rust stond Makkelie Slot toe om met hem in conclaaf te gaan om een andere stijl van fluiten te hanteren. Natuurlijk had Makkelie de trainer van Feyenoord moeten afpoeieren. Verder stond hij bovenop de overtreding van Armando Obispo op Santiago Giménez, maar gaf pas rood na tussenkomst van de VAR en telde er liefst negen minuten blessuretijd bij."

Makkelie is in de ogen van Driessen zijn 'onaantastbaarheid al langere tijd kwijt'. "En dat gaat ten koste van z’n autoriteit", aldus de chef voetbal. "Je kan op papier de beste zijn en complimenten krijgen; ook een scheidsrechter moet presteren en is zo goed als zijn laatste wedstrijd. De achtste finales van de TOTO KNVB Beker lieten zien dat het de arbitrage steeds zwaarder valt om een goede prestatie zonder VAR neer te zetten. Zie scheidsrechter Rob Dieperink bij Feyenoord-NEC. Op vijf meter afstand mist hij een donkerrode kaart voor verdediger Quilindschy Hartman en laat zelfs doorspelen."

Volgens Driessen zijn er echter maar twee scheidsrechters die in de buurt komen van het niveau van Makkelie: Bas Nijhuis en Serdar Gözübüyük. Laatstgenoemde kreeg onlangs de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax toegewezen, maar liet die wedstrijd in de ogen van Driessen nooit een wedstrijd worden. "Gözübüyük nam geen enkel risico en floot de boel kapot. Arbiters als Allard Lindhout, Dennis Higler, Jochem Kamphuis en Jeroen Manschot zijn van een dusdanig bedroevend niveau dat zij zelfs niet in de schaduw van Makkelie kunnen staan."