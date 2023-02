Mohammed Kudus benoemt sleutel tot succes: ‘Dat maakt ons onvoorspelbaar’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 07:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:25

Mohammed Kudus lijkt zijn draai bij Ajax helemaal te hebben gevonden. De Ghanees is onder de nieuwe trainer John Heitinga verzekerd van een basisplaats en betaalt dat vertrouwen terug. Tegen FC Twente (0-1) kroonde hij zich donderdagavond als matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor de Amsterdammers zaterdagavond in de koker gaan voor de kwartfinale. Kudus prijst de samenwerking met twee specifieke teamgenoten.

De overwinning op Twente betekende de derde op rij en de derde onder Heitinga. De nieuwe Ajax-coach lijkt al snel zijn winnende formatie te hebben gevonden. "Dat is zeker een enorme boost. Het is waar we horen, dit is hoe we willen spelen en hoe we wedstrijden willen winnen", vertelt Kudus na afloop in gesprek met het clubkanaal van Ajax. "Maar er is nog een lange weg te gaan en er zijn nog veel wedstrijden te spelen. We moeten nu bij elkaar blijven tot het einde van het seizoen."

Ajax bekert verder na de winnende goal van Mohammed Kudus! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2023

Kudus kroonde zich tot man van de wedstrijd door twintig minuten voor tijd raak te schieten na fraai voorbereidend werk van Dusan Tadic. De aanvoerder zag zijn ploeggenoot in de kleine ruimte en bediende hem met een fijne steekpass. Voor Kudus was het alweer zijn dertiende doelpunt van het seizoen in alle competities. "Dat is één van Dusans kwaliteiten, de passes zien. Dus toen hij aan de bal kwam, wist ik dat ik gewoon de loopactie moest maken en dat ik dan de bal zou krijgen. En zo is het gebeurd", aldus de matchwinner.

Ook de samenwerking met Steven Berghuis loopt gesmeerd. "Het is fijn dat we spelers hebben die van positie kunnen wisselen en op dezelfde posities als ik kunnen spelen", zegt Kudus. "Soms sta ik op rechts, soms staat Berghuis op rechts. Het maakt ons onvoorspelbaar. Die vrijheid in het team is goed voor mij." Kudus kwam dit seizoen onder Alfred Schreuder tot zeventien wedstrijden in de Eredivisie, waarvan slechts zes keer als basisspeler. Onder Heitinga is hij na drie duels al niet meer weg te denken uit de basis.