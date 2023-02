Heitinga ziet positieve ontwikkeling: ‘Misschien wel onze beste verdediger’

Vrijdag, 10 februari 2023 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:04

John Heitinga heeft mooie woorden gesproken over Calvin Bassey. De verdediger raakte onder de nieuwe Ajax-trainer zijn basisplaats kwijt, maar kan nog altijd rekenen op het vertrouwen. Volgens Heitinga is Bassey 'misschien wel de beste verdediger' binnen de selectie van de Amsterdammers. Donderdagavond in het bekerduel met FC Twente (0-1 winst) kreeg de Nigeriaan een kwartier speeltijd.

Heitinga kwam tegen Twente voor de derde wedstrijd op rij met dezelfde basiself op de proppen. Dat betekende dat Bassey op de bank begon, net als Brian Brobbey. "Je zal elke keer moeten kijken tegen wie je speelt, hoe spelen zij, hoe hoog of laag staan zij, wat hebben zij voorin staan? Die afweging moet je elke keer maken", aldus de Ajax-coach. "Zeven wedstrijden in een maand is wel veel. Er zal zeker vermoeidheid in de benen zitten, dat moeten we goed monitoren. Je wil een goede concurrentiestrijd binnen je groep hebben."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Direct na zijn aanstelling gaf Heitinga al aan veel waarde te hechten aan vastigheden binnen het elftal. In zijn eerste drie wedstrijden als coach van Ajax houdt hij woord. "Vastigheden zijn heel belangrijk. Maar het betekent niet dat we het hele seizoen in deze samenstelling blijven spelen", ging hij verder tijdens het persmoment. "We spelen straks ook Europees. Calvin komt erin en is misschien wel onze beste verdediger. Zeker met Jurriën achterin. Die kan daar heel goed spelen. En je weet ook dat Edson een heel goede verdedigende middenvelder is."

Bassey kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Kenneth Taylor. De uitgezakte Edson Álvarez schoof daardoor weer een linie door naar het middenveld. "Op dat moment word je naar achteren gedwongen en moet je veel ballen vanaf de flank en veel standaardsituaties verdedigen", verklaarde Heitinga die wissel. "Ik merkte dat we in de driehoek centraal achterin meer body nodig hadden. Dat hadden we met Edson, Jurriën en Calvin." Ajax gaat zaterdagavond in de koker voor de kwartfinale. PSV, Feyenoord, FC Utrecht, sc Heerenveen, Spakenburg, ADO Den Haag en De Graafschap zijn de andere kwartfinalisten.