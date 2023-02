ESPN-analist wordt nieuwe ‘td’ FC Twente. Derksen: ‘Opgeruimd staat netjes’

Donderdag, 9 februari 2023 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:30

Arnold Bruggink gaat ingewerkt worden bij FC Twente door technisch directeur Jan Streuer, zo weet sportmarketeer Chris Woerts donderdagavond te melden. Te gast in het programma Veronica Offside vertelt Woerts dat Streuer in ieder geval nog een jaar bij de Tukkers blijft om Bruggink in te werken. Naar verluidt maakt Twente het nieuws dat de analist van ESPN de nieuwe beoogde ‘td’ is komende week wereldkundig. Johan Derksen denkt dat Bruggink geschikter is als technisch directeur dan als analyticus.

“Volgende week wordt bekend dat de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer, nog een jaar blijft en de tijd neemt om Arnold Bruggink in te werken. Arnold Bruggink gaat dan toch de ‘td’ worden bij Twente”, begint Woerts, die voormalig hoofdredacteur van de Quote Sander Schimmelpenninck naar voren schuift als algemeen directeur. “Het zou ook heel goed zijn als Sander Schimmelpenninck zijn uitspraken waarmaakt, want hij wil heel graag voorzitter van Twente worden. Dat is te hoog gegrepen, maar hij kan wel eerst algemeen directeur worden. Die vacature komt namelijk ook vrij.”

Chris Woerts

“Kijk Sander is natuurlijk welbespraakt, hij heeft een netwerk en het is een Tukker”, vervolgt Woerts. “Toch waag ik het te betwijfelen of hij voor 350.000 euro per jaar gaat werken bij Twente durf ik te betwijfelen. Het is wel zijn ambitie om iets bij Twente te doen, dus hij zou een prachtig duo vormen met Arnold Bruggink. Hij heeft wel gezegd dat hij voorzitter wil worden, maar hij weet helemaal niet wat dat inhoudt. Je kan niet zomaar voorzitter worden, en bovendien moet je dan dag en nacht bij Twente zitten.”

“Hij is hoofdredacteur van Quote geweest, dus hij kent alle kapitaalkrachtige mensen in Nederland. Hij kan die mensen dus bellen voor geld en dat is nodig, want Twente heeft nog een grote schuld. Dat zou dus goed van pas kunnen komen”, aldus Woerts, die onderbroken wordt door presentator Wilfred Genee. “Hij gaat dat niet doen. Ik heb hem vorige week nog gesproken en volgens mij heeft hij hele andere ambities. Hij wil veel vaker naar Zweden om daar met zijn vriendin te zijn.”

Derksen, die terug wil komen op het nieuws over Bruggink, ziet in hem een geschikte technisch directeur. “Bruggink is een nette, representatieve jongen met een voetbalverleden en hij komt uit de streek. Niks mis mee. En dat hij niet meer op tv is: opgeruimd staat netjes, want hij heeft niets te melden.” René van der Gijp sluit zich aan bij zijn collega. “Hij heeft niks te melden nee, totaal niet. Hij vervalt heel erg in algemene termen als ‘tussen de linies’, ‘kort op elkaar’; dat soort idioterie. Hij pakt niet zo snel iemand direct aan. Hij denkt zo van: misschien krijg ik nog wel een keer met hem te maken. Als je met algemene termen gaat strooien zit je veilig”, besluit Van der Gijp.