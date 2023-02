Salah-Eddine spreekt na afloop Twente - Ajax met Timber: ‘Ik was echt pissig’

Donderdag, 9 februari 2023 om 21:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:29

Voor Anass Salah-Eddine was de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen FC Twente en Ajax (0-1) extra bijzonder. De 21-jarige Amsterdammer wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan Twente en nam het donderdagavond derhalve op tegen zijn ‘echte’ werkgever. In gesprek met Vincent Schildkamp blikte Salah-Eddine op ESPN na afloop terug op de wedstrijd.

In 2018 maakte Salah-Eddine de overstap van de jeugdopleiding van AZ naar die van Ajax. Anderhalf jaar later debuteerde hij voor Jong Ajax, waarna hij tot dusver tot 25 Keuken Kampioen Divisie-duels kwam. In mei 2022 debuteerde de linksback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, in het eerste elftal van Ajax. Hij viel destijds in tegen Vitesse, in de laatste speelronde van de Eredivisie. Drie maanden later werd bekend dat Salah-Eddine voor een seizoen verhuurd zou worden aan Twente.

“Het was een aparte avond”, zegt hij bij ESPN na afloop van de ontmoeting tussen Twente en Ajax. “Ik had gehoopt dat het een mooie avond zou worden, alleen we zijn helaas niet doorgebekerd. Ik heb bijna negentig minuten gespeeld en ik heb mijn ding gedaan, dus op zich was het voor mij persoonlijk een mooie avond”, antwoordt Salah-Eddine desgevraagd. “Toch had ik het liefst gewild dat we door zouden gaan.”

De linkspoot heeft nog veel contact met verschillende Ajax-spelers. Met name met Jurriën Timber kon hij het goed vinden toen hij bij Ajax speelde, vertelt hij. Na afloop van de wedstrijd hadden Salah-Eddine en Timber even contact met elkaar en wisselden ze hun shirts uit. “Hij ging even lachen, maar ik was echt pissig. Zometeen ga ik wel even met hem lachen, maar tijdens de wedstrijd niet”, besluit het talent, dat vier minuten voor tijd werd gewisseld, met een glimlach.