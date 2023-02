Analytici onderstrepen complimenten Heitinga: ‘Lekker hem erbij te hebben’

Donderdag, 9 februari 2023 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:29

John Heitinga kijkt met positieve gevoelens terug op het gewonnen bekerduel met FC Twente (0-1). De trainer van Ajax looft zijn ploeg om de getoonde vechtlust en prijst de wijze waarop de Amsterdammers een kwartfinaleplek uit het vuur hebben gesleept. Onder meer Mohammed Kudus en doelman Gerónimo Rulli kunnen rekenen op complimenten van de coach.

“Het is een zwaarbevochten zege en dit is goed voor het zelfvertrouwen”, vertelt Heitinga voor de camera van ESPN. “FC Twente heeft een goede ploeg. Het belangrijkste is dat we een ronde verder gaan. De wedstrijd was aardig in evenwicht. De eerste helft was weinig aan de hand, los van enkele slordige momenten van onszelf. We moeten vooral naar onze eigen spel kijken; we moeten vaker de wissel van kant maken. In keuzes aan de bal kan het nog beter. Momenten herkennen. Tegen Cambuur was dat bij vlagen heel goed, nu was het wat wisselvallig. We proberen vastigheden te creëren”, aldus Heitinga.

John Heitinga is een tevreden man bij Ajax:



"Belangrijkste is dat we de connectie met de fans hebben." #TWEAJA — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2023

De coach van Ajax is onder meer zeer tevreden over het spel dat Kudus, die het enige doelpunt maakte, op de mat heeft gelegd, terwijl ook keeper Rulli op complimenten kan rekenen. Ajax hield voor de tweede keer op rij de nul, terwijl FC Twente voor het eerst in 41 bekerduels niet tot scoren kwam in eigen huis. “Alles moest vandaag gewoon kloppen. Af en toe moet je dus ook je mouwen opstropen en laten zien dat we niet alleen goed kunnen voetballen, maar ook een clean sheet kunnen houden. Rulli keepte wederom een hele goede wedstrijd.”

Na afloop van het interview laat analist Arnold Bruggink weten het eens te zijn met de complimenten van Heitinga voor Rulli. “Ik vind dat Heitinga goed overkomt en hij vertelt het goed. Ik ben het eens met hem over Rulli, want die plukt echt de ene na de andere bal uit de lucht. Als je een keeper hebt die alleen maar op de lijn blijft staan, dan valt er wel een keer een bal goed voor Twente. Maar hij staat iedere keer op de penaltystip om de bal te pakken. Dat is wel lekker voor een verdediging, en voor het hele elftal eigenlijk”, aldus Heitinga.