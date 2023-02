Mohammed Kudus schiet Ajax na fraaie steekbal Tadic naar de kwartfinale

Donderdag, 9 februari 2023 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:57

Ajax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij FC Twente was de ploeg van trainer John Heitinga nipt te sterk: 0-1. Twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd verzorgde Mohammed Kudus de enige treffer van de wedstrijd na een zeer fraaie steekbal van Dusan Tadic. Zaterdagavond krijgen de Amsterdammers te horen wie de tegenstander wordt in de kwartfinale.

Heitinga zag geen reden om zijn succesformule van de afgelopen twee wedstrijden te wijzigen en startte met precies dezelfde elf namen als tegen SC Cambuur (0-5) en Excelsior (1-4). Dat betekende onder meer dat Tadic op papier als spits begon en met Kudus als hangende rechtsbuiten. Brian Brobbey moest genoegen nemen met een reserverol. Aan de overzijde voerde trainer Ron Jans evenmin wijzigingen door ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen (1-1).

De eerste doelpoging van de wedstrijd werd genoteerd in de tweede speelminuut, toen Steven Berghuis een schot van afstand produceerde maar de bal hoog over schoot. Na de ambitieuze poging volgde er vooral een strijd op het middenveld, zonder dat er grote kansen gecreëerd werden. Halverwege de eerste helft begon Twente de druk op het doel van Gerónimo Rulli op te voeren, al leidde de aanvalslust, mede door het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding, niet tot de openingstreffer.

Ajax-huurling Anass Salah-Eddine stuitte in de 21ste minuut met een schot van afstand op Rulli, terwijl Václav Cerny een minuut later rakelings naast schoot. De eerste serieuze kans voor Ajax ontstond pas tien minuten voor rust. Berghuis probeerde Lars Unnerstall met een volley te kloppen, maar de alerte sluitpost bracht redding. In de openingsfase van de tweede helft moest Ajax achteruitlopen en deed onder meer Virgil Misidjan namens Twente een vergeefse duit in het zakje. Enkele minuten later slaagde Ricky van Wolfswinkel er niet in om een schot tussen de palen te krijgen.

Halverwege de tweede helft kreeg Ajax meer controle over de wedstrijd en beproefde Berghuis zijn geluk met een geplaatst schot, dat gepakt werd door Unnerstall. Uiteindelijk werd de ban in de zeventigste minuut gebroken. Via het been van Gijs Smal kreeg Francisco Conceição de bal bij Tadic, die uit zijn ooghoeken Kudus vrij zag staan en een zeer fraaie steekbal gaf. De aanvallende middenvelder nam hem goed mee en schoot ter hoogte van de vijfmeterlijn de 0-1 binnen. In het restant van de wedstrijd wist Ajax, mede door het gebrek aan creativiteit bij Twente in de laatste fase, de deur achterin dicht te houden.