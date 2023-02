Hatayspor stapt uit Turkse Süper Lig als gevolg van aardbevingen

Donderdag, 9 februari 2023 om 20:38 • Sam Vreeswijk

Hatayspor heeft zich teruggetrokken uit de Turkse Süper Lig. Dat maakte de club donderdag bekend. Hatayspor komt uit de provincie Hatay, die zwaar werd getroffen door de aardbevingen van eerder deze week. Hatayspor-speler Christian Atsu en Taner Savut, sportief directeur van de club, zijn nog steeds niet gevonden. Zij zouden allebei onder het puin liggen.

“Hatayspor heeft ons gemeld dat ze dit seizoen geen wedstrijden meer zullen spelen”, aldus Ali Koc namens de verenigde profclubs van Turkije in aanwezigheid van Mehmet Buyukeksi, de voorzitter van de Turkse voetbalbond (TFF). Hatayspor staat momenteel op de veertiende plek in de Süper Lig, met 23 punten uit 21 duels. Voorlopig wordt er overigens niet gevoetbald in Turkije: de hervatting van de competitie is verplaatst naar 3 maart.

Hatayspor houdt het recht om later weer terug te keren in de Süper Lig. Overigens is er ook een kans dat Gaziantep BB FK zich terug gaat trekken uit de competitie. Gaziantep komt uit de gelijkmatige provincie, die vlak bij het epicentrum ligt. Momenteel staat de club op de tiende plaats op het hoogste niveau van Turkije, met 25 punten na 22 duels.

Dinsdag meldden diverse bronnen dat Atsu levend onder het puin was gevonden. Een dag later bleek echter dat Ghanees met iemand anders verwisseld was. De eerdere berichtgeving over het lot van Atsu bleek dus niet te kloppen. Ook sportief directeur van Hatayspor Savut is nog altijd niet gevonden. In totaal kostte de aardbedingen in Turkije en Syrië aan minstens 20.000 mensen het leven, een aantal dat de komende periode zeer waarschijnlijk nog verder zal oplopen.