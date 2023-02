Drama compleet voor PSG: ‘Messi raakt geblesseerd en mist duel met Bayern’

Donderdag, 9 februari 2023 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:27

De kans is zeer groot dat Lionel Messi het Champions League-duel met Bayern München mist, zo schrijft L’Équipe. De Argentijn kwam woensdagavond in actie in de Coupe de France-wedstrijd tegen Olympique Marseille (2-1 verlies) en maakte de negentig minuten vol, maar hij is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Hamstringklachten houden Messi in ieder geval komend weekend aan de kant tegen AS Monaco, terwijl de Europese topper tegen Bayern ook onhaalbaar lijkt.

Volgens de berichtgeving heeft PSG nog altijd goede hoop dat Messi het duel van komende dinsdag gaat halen, maar de krant zelf heeft zijn twijfels. De 35-jarige aanvaller kampt met hamstringklachten die ernstig genoeg zouden zijn om hem in ieder geval een week uit de roulatie houden. Het is niet onbekend dat Messi last heeft van zijn hamstrings: op het WK in Qatar werd hij namelijk ook al meermaals grijpend naar been gefotografeerd.

Het zou voor PSG een desastreus scenario zijn als Messi daadwerkelijk niet in actie kan komen. Eerder werd namelijk al bekend dat Kylian Mbappé het eerste duel van het tweeluik in de achtste finale van het miljardenbal moet laten schieten. De verliezend WK-finalist raakte geblesseerd in het dramatisch verlopen Ligue 1-duel met Montpellier van 1 februari, toen hij twee strafschoppen miste en uitviel.