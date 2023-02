Cristiano Ronaldo scoort twee keer en bereikt een prachtige mijlpaal

Donderdag, 9 februari 2023 om 19:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:38

Cristiano Ronaldo heeft donderdagavond een bijzondere mijlpaal bereikt. De Portugees zette Al-Nassr in het competitieduel met Al-Wehda met twee doelpunten op een 0-2 voorsprong. Het eerste doelpunt betekende de vijfhonderdste competitiegoal in de carrière van de 38-jarige aanvaller.

De eerste goal viel na en klein half uur spelen en was het eerste velddoelpunt voor de superster in het shirt van zijn nieuwe club. Abdulrahman Gharib gaf een diepe bal op Ronaldo, laatstgenoemde stond net geen buitenspel en kon in de lange hoek doelman Abdulquddus Atiah verschalken. Het tweede doelpunt viel vijf minuten voor rust. Deze keer was het Sami Al-Najei die Ronaldo diep stuurde, en opnieuw faalde hij, oog in oog met Atiah, niet.

Vorige week vrijdag maakte Ronaldo al zijn eerste officiële doelpunt voor Al-Nassr. Zijn club kreeg toen tegen Al-Fateh in de blessuretijd van de tweede helft een penalty. Die werd benut door Ronaldo, waarmee hij zorgde voor de 2-2 eindstand. Als Al-Nassr donderdagavond van Al-Wehda weet te winnen, is het met 37 punten uit zestien duels koploper in de Saudische competitie.

Door zijn twee doelpunten staat Ronaldo momenteel op 501 competitiedoelpunten in zijn carrière. Drie daarvan maakte hij namens Al-Nassr, terwijl de 196-voudig international ook in het shirt van Sporting Portugal drie keer doel trof in de competitie. Namens Real Madrid staat de teller op 311 competitietreffers, voor Manchester United scoorde Ronaldo 103 keer in de Premier League en in het shirt van Juventus liet hij 81 keer het net bollen in de Serie A.