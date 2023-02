Engelse club stuurt veelbesproken spits dag na hattrick bij debuut alweer weg

David Goodwillie is niet langer speler van Radcliffe. De 33-jarige spits, die in 2017 werd veroordeeld voor verkrachting, kreeg van de Engelse zevendedivisionist een tweede kans. Goodwillie was bij zijn debuut voor Radcliffe direct goed voor een hattrick, maar moest een dag later alweer vertrekken. “We hebben een significante misstap begaan”, laat de club in een statement weten.

Goodwillie is een drievoudig international van Schotland en speelde in het verleden onder meer in de Premier League voor Blackburn Rovers. De spits werd samen met zijn voormalig ploeggenoot David Robertson in 2011 door Denise Clair beschuldigd van verkrachting na een avond stappen in West Lothian. Een rechter oordeelde in 2017 dat Clair daadwerkelijk door Goodwillie en Robertson was verkracht en dwong hen om het slachtoffer een schadevergoeding van zo’n 120.000 euro te betalen. Het tweetal werd niet strafrechtelijk vervolgd omdat er volgens de aanklagers niet genoeg bewijs was.

Goodwillie speelde sindsdien voor Clyde en Raith Rovers, dat op het tweede niveau van Schotland actief is. Laatstgenoemde club kwam in september ook terug op het inlijven van de spits, nadat zijn komst tot veel commotie had geleid: fans kwamen in opstand, meerdere bestuursleden van Raith stapten op en sponsoren trokken zich terug. Radcliffe wilde de clubloze Goodwillie ook een tweede kans geven. De aanvaller werd niet gepresenteerd, maar stond wel in de basis tijdens het competitieduel met Belper Town. Goodwillie had met drie treffers een groot aandeel in de 4-2 zege.

Een dag later is de spits echter alweer vertrokken bij Radcliffe. “Als club staan wij erachter dat mensen een tweede kans verdienen en hun leven kunnen verbeteren. Met die logica hebben wij Goodwillie een contract aangeboden, maar in deze zaak hebben wij een significante misstap begaan. Hier hadden we zorgvuldiger in moeten zijn”, meldt Radcliffe in een statement. “We wilden iets goeds doen voor iemand met een besmet verleden, maar dit is ook voor ons een brug te ver en zal ons nooit meer gebeuren.”