Betaald voetbal roept op tot actie voor ramp in Turkije en Syrië

Donderdag, 9 februari 2023 om 18:00 • Laatste update: 18:15

De komende speelronde van de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en de Azerion Vrouwen Eredivisie zal in het teken staan van steun aan de slachtoffers van de ramp in Turkije en Syrië. In alle stadions wordt voor de aftrap aandacht besteed aan Giro555. Daarnaast zal er tijdens wedstrijden op de led-boarding een oproep tot doneren getoond worden. Het betaald voetbal heeft besloten zijn platform dit weekend volledig in te zetten om aandacht te vragen voor Giro555

Drie dagen na de catastrofale ramp in Turkije en Syrië is de impact nog sterk voelbaar. Terwijl reddingswerkers met man en macht zoeken naar overlevenden, wordt de oproep tot hulp steeds groter. De aardbeving heeft inmiddels al meer dan 17.000 dodelijke slachtoffers geëist. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Hulpmiddelen als medische zorg, voedsel en schoon drinkwater zijn direct nodig. Reden voor Giro555 en het Nederlandse betaald voetbal om in actie te komen voor alle slachtoffers.

Activiteiten

Voor alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. Tegelijkertijd verschijnt op de boarding, op alle stadionschermen en via de stadionspeakers een oproep om Giro555 te steunen. Ook verschijnt er dit weekend een videoboodschap waarin spelers uit de drie competities een oproep doen richting fans. Elk beetje hulp kan namelijk levens redden in de huidige noodsituatie.

Afgelopen maandag werd er voorafgaand aan de wedstrijd tussen Willem II en FC Eindhoven al een minuut stilte gehouden. De emoties bij Eindhoven-middenvelder Ozan Kökçü maakten zichtbaar duidelijk hoe erbarmelijk de situatie momenteel is. Mede door het grote aantal actieve Turkse spelers en voetbalfans met Turkse en Syrische roots, heeft het betaald voetbal besloten haar platform dit weekend in te zetten om aandacht te vragen voor Giro555.

Alle beetjes helpen. Doneren kan via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. "Aardbeving" of via giro555.nl

Ozan Kökçü is emotioneel tijdens de minuut stilte in Tilburg ???? — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2023