Sponsoren PSV doen dit weekend hartverwarmende geste naar Thijs Slegers

Donderdag, 9 februari 2023 om 17:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:18

Sponsoren van PSV staan dit weekend hun plekken in het Philips Stadion af om Thijs Slegers te steunen. De perschef van de Eindhovenaren, die afgelopen week te horen kreeg dat hij uitbehandeld is, wil in de tijd die hij nog heeft zo veel mogelijk bloed- en stamceldonoren werven. De sponsoruitingen zullen tijdens het thuisduel met FC Groningen vervangen worden door een wervingsboodschap, weet het Eindhovens Dagblad.

Volgens de krant hebben de sponsoren unaniem besloten hun ruimte op de led-boardings af te staan. In plaats daarvan wordt de boodschap weergegeven waar Slegers zich zo hard voor maakt. De 46-jarige Brabander wil zo veel mogelijk donoren werven, die van levensbelang kunnen zijn wanneer iemand een stamceltransplantatie of bloedtransfusie moet ondergaan. Daar wordt komende zaterdag in het speciaal de nadruk op gelegd.

Sinds Slegers afgelopen donderdag deelde dat hij zou komen te overlijden aan de naweeën van een eerder geslaagde stamceltransplantatie, staat de telefoon bij stamceldonorbank Matchis roodgloeiend. Inmiddels hebben zich al meer dan 4.000 nieuwe donoren aangemeld. Matchis is vooral verheugd over het feit dat het merendeel van de donoren man is. Omdat mannen meer cellen kunnen missen, is dat per capita waardevoller, zo lichtte directeur Jaap Dijkman toe.

Afgelopen zondag verenigden fans van Feyenoord en PSV zich in de onderlinge topper (2-2) om Slegers een hart onder de riem te steken. In de twaalfde minuut van het duel barstte er een enorm applaus los en werd het lied You'll Never Walk Alone ingezet. Slegers gaf afgelopen week aan niet te weten hoelang hij nog leven heeft. "Hoelang nog? Onder welke omstandigheden? Dat weten we nu niet en dat blijft ongewis. Tips voor goeie series enzo zijn welkom. Moet de tijd toch door zien te komen”, schreef hij met een knipoog.

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl.