Barcelona bevestigt heuglijk Ronaldinho-nieuws: ‘Hij gaat bij ons tekenen’

Donderdag, 9 februari 2023 om 17:04 • Wessel Antes • Laatste update: 17:07

João Mendes de Assis Moreira, de zoon van Ronaldinho, krijgt een contract bij Barcelona. Dat bevestigde voorzitter Joan Laporta donderdag op een uitgebreide persconferentie. De zeventienjarige aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, die tussen 2003 en 2008 uitgroeide tot een clubicoon in het Spotify Camp Nou. “We zijn blij dat het hoofdstuk Ronaldinho een vervolg krijgt”, verkondigde Laporta vol trots.

João vertrok vorig jaar bij het Braziliaanse Cruzeiro, waardoor hij momenteel transfervrij is. De tiener in januari succesvol stage bij de Onder 19 van Barcelona en moet zich nu stap voor stap naar het eerste toewerken. Waar João straks aansluit is nog onduidelijk. “We zijn blij dat het hoofdstuk Ronaldinho een vervolg krijgt. Zijn zoon gaat bij ons tekenen, hij is goed, maar we weten nog niet precies in welk team hij zal gaan spelen.”

Laporta is ook om een andere reden zeer verheugd over de komst van João. “We zijn blij. We onderhouden een goede relatie met Ronaldinho. Natuurlijk zal João te maken krijgen met veel druk. Ronaldinho was immers één van de beste spelers aller tijden. Het is aan onze jeugdtrainers om hem te laten ontwikkelen.” In tegenstelling tot zijn legendarische vader is João linksbenig. Hoogstwaarschijnlijk zet hij op 22 februari zijn handtekening, wanneer hij zijn achttiende verjaardag viert.

João heeft bij Barcelona grote schoenen te vullen. In totaal speelde zijn vader 207 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 94 doelpunten en zeventig assists. In 2005 won de 97-voudig Braziliaans international de Ballon d'Or als speler van Barça, terwijl hij ook twee landskampioenschappen op zijn naam schreef en in 2006 de Champions League veroverde ten koste van Arsenal. Bij Barcelona speelde Ronaldinho samen met Xavi, de huidige trainer van het eerste elftal van de Catalanen.