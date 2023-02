Bijna vijftig Europese clubs ingelicht over nieuwe Super League-opzet

Donderdag, 9 februari 2023 om 17:37 • Davey de Laat • Laatste update: 17:41

De beleidsbepalers van de Super League hebben een nieuw voorstel gedaan aan de Europese clubs. Er moet een open competitie komen van zestig tot tachtig clubs waarbij de sportieve prestaties in eigen land de boventoon blijven voeren. Het idee voor een gesloten competitie met steevast dezelfde deelnemers is daarmee definitief van tafel. Onderling zullen de teams minimaal veertien Europese wedstrijden gaan spelen, zo is het plan van A22 Sports Management.

Directeur van A22, Bernd Reichart heeft sinds vorig jaar oktober met vijftig Europese clubs gesproken over de nieuwe opzet. “Ons doel is om een duurzaam sportproject voor Europese clubcompetities te presenteren dat op z'n minst voor alle 27 EU-lidstaten beschikbaar is, zo snel mogelijk na ontvangst van het arrest”, aldus Reichart. “De problemen zijn duidelijk en er moet actie worden ondernomen in het belang van fans, spelers en clubs.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij de vorige opzet zouden er vast deelnemers meedoen aan de gesloten competitie. Volgens de 48-jarige topman zal daar geen sprake meer van zijn. “Een Europese voetbalcompetitie moet een open competitie met meerdere divisies zijn, met zestig tot tachtig teams, zodat een duurzame verdeling van de inkomsten over de piramide ontstaat. Deelname moet gebaseerd zijn op jaarlijkse sportieve verdienste en er zouden geen vaste leden mogen zijn.”

De European Club Association (ECA) heeft enkele uren na het nieuws zelf een persbericht naar buiten gebracht. De organisatie, waar Edwin van der Sar het Nederlandse bestuurslid van is, denkt dat er genoeg aanpassingen zijn toegepast de afgelopen jaren. “Er is echt veel vooruitgang en positieve verandering bewerkstelligd door de ECA in de afgelopen jaren, in samenwerking met alle partijen binnen het voetbal. Vanaf 2024 zullen er meer clubs uit meer landen meedoen in de Europese groepsfases, waarmee veel meer geld verdeeld kan worden.”