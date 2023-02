Dani Alves bekent penetratie van 23-jarige vrouw in discotheek

Donderdag, 9 februari 2023 om 15:30 • Laatste update: 16:38

Dani Alves heeft bekend dat hij een 23-jarige vrouw heeft gepenetreerd, zo meldt Marca. Het incident heeft eind december plaatsgevonden in een discotheek in Barcelona. De Braziliaan zou de vrouw daar op de toiletten hebben aangerand. Het is inmiddels al de vierde keer dat de 39-jarige back van verklaring is veranderd.

Journalist van Antena 3, Carlos Quílez, weet dat Alves zijn beschuldigingen kenbaar heeft gemaakt. “Hij heeft erkend dat de seksuele daad is voltrokken door penetratie." Als de informatie van Quílez klopt, is het al de vierde tegenstrijdige verklaring waar de back mee komt. Alle voorgaande verklaringen waren volgens Marca om ontrouw te verbergen in het huwelijk met zijn vrouw Joana Sanz. Zij bezocht Alves onlangs nog in de Brians 2-gevangenis in Barcelona, toelichtend dat ze aan zijn zij zou blijven staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De advocaten van Alves zullen na deze vierde verklaring overgaan op een nieuwe strategie, weet Marca. Ze zullen zich nu richten op het argument dat de penetratie met instemming van het slachtoffer plaatsvond. In zijn eerste verklaring beweerde Alves dat hij wel in de club was geweest, maar niet heel lang en dat hij de vrouw niet kende. Daarna gaf hij toe de vrouw gezien te hebben, zonder dat er iets tussen hen was gebeurd. Als derde gaf Alves wel het fysieke contact toe, maar beweerde hij dat juist de vrouw het initiatief had genomen.

Alves kampt naast de aanklachten met nog meer kopzorgen. UNAM Punas, de club waar hij voor het laatst onder contract stond, eist namelijk een geldbedrag van 4,5 miljoen euro van de Braziliaan. De Mexicaanse club ontbond Alves' verbintenis gelijk nadat hij werd opgepakt en heeft naar verluidt contractueel gezien het recht om het bedrag te eisen.