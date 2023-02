Heitinga kiest voor vier andere namen dan Schreuder een maand eerder

Donderdag, 9 februari 2023 om 17:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:38

De opstelling van Ajax voor het bekerduel met FC Twente is bekend. John Heitinga ziet geen reden om zijn succesformule van de afgelopen twee wedstrijden te wijzigen en start dan ook met precies dezelfde elf namen als tegen SC Cambuur en Excelsior. Dat betekent onder meer dat Dusan Tadic op papier als spits begint en Mohammed Kudus als hangende rechtsbuiten. Ook Ron Jans voert geen wijzigingen door bij FC Twente. Het duel in De Grolsch Veste wordt om 18.45 uur afgetrapt en staat onder leiding van Danny Makkelie.

Ajax speelde tot nu toe twee duels onder Heitinga en wist beide met ruime cijfers te winnen. Excelsior kreeg eind januari met 1-4 klop, terwijl Cambuur een week later een 0-5 nederlaag moest slikken. Hoewel Twente beduidend hoger dan beide teams op de Eredivisie-ranglijst staat, durft Heitinga het aan met dezelfde elf namen. Kudus, Tadic en Steven Bergwijn vormen zo de driemans voorhoede, met daarachter een middenveld van Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Steven Berghuis.

Het centrum van de verdediging wordt andermaal gevormd door Jurriën Timber en Edson Álvarez. Heitinga toonde zich zondag al buitengewoon tevreden over hun samenwerking. "Ze waren constant met elkaar bezig: waar staat Owen, waar staat Devyne?", sprak de interim-trainer. 'Owen en Devyne' – Wijndal en Rensch – bestrijken ook donderdag respectievelijk de linker- en rechterkant van de verdediging. Gerónimo Rulli staat onder de lat.

Een waakzaam FC Twente

Twente-trainer Jans waakt voor onderschatting, zo liet hij woensdag al weten..De ervaren oefenmeester ziet momenteel een ander Ajax dan hij een maand geleden in de Johan Cruijff ArenA trof. Toen werd het 0-0. "Vorige maand waren we de betere ploeg", sprak Jans tegenover de NOS. "Als je dat normaal gesproken zegt, denk je: doe even normaal, maar in dit geval klopt dat wel. Maar dit is een ander Ajax dan toen. En dan gaat het me niet om de poppetjes die anders staan. De lucht is een beetje opgeklaard, de negatieve tendens is weg. Alleen daarom al verwacht ik een wedstrijd die meer gelijkwaardig zal zijn."

De inzet donderdagavond is een plek in de kwartfinale. Het duel wordt live uitgezonden op ESPN 1.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Smal, Salah-Eddine; Bruns, Zerrouki, Steijn; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Álvarez, Wijndal; Taylor, Klaassen, Berghuis; Kudus, Tadic, Bergwijn