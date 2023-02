Te Kloese heeft heldere boodschap voor Leeds: Slot is niet te koop

Donderdag, 9 februari 2023 om 13:33 • Tom Rofekamp

Dennis te Kloese is niet van plan om Arne Slot tussentijds naar Leeds United te laten vertrekken. Dat beaamt de algemeen directeur van Feyenoord in gesprek met Voetbal International. Leeds zou na het ontslag van Jesse Marsch zijn pijlen gericht hebben op Slot, maar heeft zich volgens Te Kloese nog niet gemeld in De Kuip. Als het aan hem ligt, gebeurt dat ook niet.

Voetbal International schreef dinsdag al over de vermeende interesse van Leeds in Slot. The Peacocks zouden doorgeschakeld zijn naar de Bergentheimer na afwijzingen van Carlos Corberán (West Bromwich Albion) en Andoni Iraola (Rayo Vallecano). Volgens The Independent heeft Leeds inmiddels zelfs al een aanbieding neergelegd bij de Feyenoord-trainer. Te Kloese ontkent dat echter stellig.

"Ik heb niets van Leeds gehoord", laat de 48-jarige bestuurder optekenen. "Niet officieel en ook niet officieus. Ik ken Leeds bovendien als een correcte club, dus ik geloof niet dat ze dit achter onze rug om spelen. Vorig jaar zomer ging de transfer van Luis Sinisterra ook gewoon op een hele nette, correcte manier." Sinisterra werd begin juli met een bedrag van 25 miljoen euro de duurste uitgaande transfer ooit van de Rotterdammers.

Te Kloese is echter duidelijk: deze winter zal er geen zaken worden gedaan met Leeds. Hij is van plan het seizoen met Slot af te maken en verwacht ook dat de oefenmeester volgend jaar aan het roer zal staan in Rotterdam-Zuid. Afgelopen februari verlengde Feyenoord het contract van Slot nog tot medio 2025, nadat hij in zijn debuutseizoen direct de finale van de Conference League bereikte. Momenteel ligt Feyenoord op koers om de landstitel binnen te slepen en is het ook nog in de race voor de TOTO KNVB Beker en de Europa League.