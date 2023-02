Spanje rouwt om dood voormalig Barça-speler en vader Marcos Alonso (63)

Donderdag, 9 februari 2023 om 13:54 • Davey de Laat • Laatste update: 14:31

Marcos Alonso Peña is op 63-jarige leeftijd overleden, zo melden verschillende Spaanse media. Woensdagochtend kwam naar buiten dat de vader van Barcelona-speler Marcos Alonso leed aan een ‘langdurige ziekte’. Een dag later maakt onder meer Barcelona melding van zijn overlijden. Alonso senior kwam naast Barcelona ook uit voor Atlético Madrid en de Spaanse nationale ploeg.

Verschillende clubs en spelers betuigen inmiddels hun medeleven aan de nabestaanden. "Barcelona wil zijn diepste condoleances betuigen voor het overlijden van voormalig Barça-speler en vader van ons eerste elftal-speler Marcos Alonso Peña. Al onze sterkte voor Marcos Alonso en zijn hele familie. Rust zacht", zo laten de Catalanen weten via de officiële kanalen. Voormalig Atlético Madrid-ster Paulo Futre schrijft: "Rust zacht, Duif." Alonso Peña had als speler de bijnaam the Pigeon.

FC Barcelona would like to express its deepest condolences for the passing of former Barça player and father of a first-team player Marcos Alonso Peña. All of our strength to Marcos Alonso and his entire family. Rest in peace. pic.twitter.com/4dn1rMvVh7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2023

Alonso senior genoot twee periodes als speler van Atlético Madrid en werd er trainer in het seizoen 2001/02, toen hij tevergeefs probeerde om de club te laten promoveren uit de Seguna Division. Ondanks zijn band met de club bracht hij zijn zoon vanwege de reisafstand onder in de jeugdopleiding van Real Madrid. Vader Alonso wilde niet dat de opleiding verstoord zou worden door de extra reistijd, waarop Alonso bij de Koninklijke terechtkwam.

The Red & White family is mourning for the death of Marcos Alonso Peña. We would like to convey our most sincere condolences to the family. May he rest in peace. pic.twitter.com/CwWOwYnSPl — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 9, 2023

Peña werd geboren in 1959 en maakte voor zijn achttiende zijn debuut in de Spaanse competitie namens Racing de Santander. De zoon van oud-speler Marquitos was goed voor 22 interlands voor het Spaanse nationale team en won vijf titels op clubniveau: de Spaans landstitel (1984/85), Copa del Rey (1983), een Supercup (1983) en twee Cups LaLiga (1983 en 1986), allemaal met Barcelona. De oud-spits kwam naast Barcelona, Atléitco en Racing uit voor Real Madrid en CD Logroñés.