Flirt wordt serieuzer: ‘Een goede Locadia kunnen wij heel goed gebruiken’

Donderdag, 9 februari 2023 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:07

Dick Lukkien hoopt op korte termijn Jürgen Locadia aan zijn selectie toe te kunnen voegen. De aanvaller zit zonder club na zijn transfervrije vertrek bij Persepolis FC uit Iran en overweegt het voorstel van de Eredivisionist. Emmen heeft in de persoon van voorzitter Ronald Lubbers een charme-offensief op touw gezet. Volgens Lukkien is het echter nog niet concreet, al zou hij een 'goede Locadia' heel graag aan zijn groep toevoegen.

"Ik weet niet hoe het staat", aldus Lukkien na afloop van de bekerwedstrijd tegen PSV (3-1) bij ESPN. "Ik weet dat onze voorzitter een charme-offensief is gestart. Hij heeft een oproep gedaan in de lokale media. Dat het prachtig zou zijn dat hij ons zou helpen en dat het ook goed zou zijn voor hem. Ik heb nog niet gehoord dat het concreet is, dus vooralsnog ga ik er niet vanuit. Een goede Locadia kunnen wij altijd gebruiken, maar ik moet eerlijk zijn dat ik hem al even kwijt ben van het netvlies. Als hij nog steeds goals in zich heeft, kunnen wij hem goed gebruiken."

FC Emmen kon PSV het vuur nauwelijks aan de schenen leggen woensdagavond. De ploeg uit Drenthe keek al na een kwartier tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Jarrad Branthwaite. "Ik vond dat wij de eerste helft met poep in de broek speelden", aldus een teleurgestelde Lukkien. "Je kunt heel compact verdedigen, maar dan moet je wel ingrijpen. Anders kan het een hele lange en vervelende avond worden. In de tweede helft hebben we verdienstelijk gespeeld en met veel meer lef. Dan heb je het gevoel dat je iets hebt laten zien."

Lukkien gooide zijn strijdwijze na rust iets om, wat er onder meer toe leidde dat Mark Diemers op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer zorgde. "Wij hebben in de eerste helft met drie middenvelders verdedigd, dat werden er na rust vier", gaat Lukkien verder. "Dan wordt het gemakkelijker. Diemers had een vrije rol, dat deed hij goed. Hij scoorde een prachtige goal. De invalbeurt van Jeremy Antonisse vond ik ook bemoedigend. Dan kun je een bal vasthouden. Die spelers heb je nodig om vooruit te kunnen spelen. Antonisse heeft creativiteit, snelheid, functionele techniek en kan een mannetje voorbij. Dat is heerlijk in het voetbal."