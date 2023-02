Martínez onder vuur na trap in gezicht: ‘Weet dondersgoed wat hij doet’

Donderdag, 9 februari 2023 om 12:19 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Lisandro Martínez heeft zich woensdagavond niet van zijn beste kant laten zien. De 25-jarige verdediger van Manchester United deelde in de eerste helft van de remise met Leeds United (2-2) een gemene tik uit aan spits Patrick Bamford, terwijl de bal niet in de buurt was. Sky Sports analist-Michael Owen walgt van de actie van de voormalig Ajacied. “Hij weet dondersgoed wat hij daar doet.”

Het moment vond plaats in de 47ste minuut van de wedstrijd, na een botsing tussen Bamford en Martínez op de helft van United. Beiden bleven liggen op de grond, waarbij de Argentijn een trappende beweging maakte richting het hoofd van Bamford. De spits rende vervolgens woedend op scheidsrechter Simon Hooper af, maar de arbitrage en de VAR lieten het moment gaan. Op sociale media heerst vooral woede over het feit dat de videoscheidsrechter niet heeft ingegrepen.

Een foto van het bewuste moment waarop Martínez zijn voet Bamford raakt.

Owen, die de wedstrijd analyseerde namens Sky Sports, weet zeker dat er opzet in het spel was. “We hebben het allemaal weleens gehad, dat je denkt dat je iets er natuurlijk uit kan laten zien, maar dat je iemand toch een tik verkoopt. Hij weet dondersgoed wat hij daar doet, hij kan het makkelijk vermijden.” Tijdens zijn tijdperk in Nederland kwam Martínez ook al eens weg met natrappen tijdens het duel met PSV (1-1) in 2021. Eran Zahavi was destijds zijn slachtoffer, maar een rode kaart volgde niet. Ajax mocht met elf man verder en wist er vervolgens nog een punt uit te slepen dankzij een late benutte strafschop van Dusan Tadic.

Bij ESPN werd Martínez er destijds ook van beticht het met opzet te doen. “Nergens voor nodig, dit. Daarna speelt hij de vermoorde onschuld", zei Marciano Vink er toen over. "Hij zet zijn voet gewoon neer. Ik snap niet dat de VAR niet ingrijpt. Ik denk dat Martínez dat bewust doet. Ajax stond 1-0 achter en hij was een beetje geïrriteerd. Wat Zahavi doet, is ook bloedirritant. Maar in een opwelling zet hij zijn voet erop en dat is gewoon rood. Hier had de VAR naar moeten kijken, honderd procent."