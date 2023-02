Dieprode cijfers: zorgwekkende situatie voor Royal Antwerp en Overmars

Donderdag, 9 februari 2023 om 11:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:34

Het Belgische voetbal verkeert in zwaar weer. Voor het tweede jaar op rij hebben de clubs een recordverlies geleden, zo is gebleken uit cijfers die door de licentiecommissie naar buiten zijn gebracht. Het totaalverlies bedraagt bijna 160 miljoen euro. Vooral de situatie bij het Royal Antwerp van Marc Overmars baart zorgen. De club leed een verlies van 31,5 miljoen euro, het meest van alle clubs in de Belgische competitie.

Er zijn maar weinig clubs die een goed jaar achter de rug hebben in België. Slechts vier clubs boekten een positief resultaat. Anderlecht kwam als braafste jongetje uit de klas met een schrale winst van vier miljoen euro. Belangrijke kanttekening is daarbij wel dat grootaandeelhouder Marc Coucke voor 51 miljoen euro aan schulden kwijtschold. Daarnaast was er een kapitaalinjectie van liefst 42 miljoen euro. Ook Club Brugge, Charleroi en KV Kortrijk boekten winst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Antwerp ziet het er minder rooskleurig uit. The Great Old leed een verlies van 31,5 miljoen euro. Ook Standard Luik (22,3 miljoen euro) en OH Leuven (15 miljoen euro) schreven diep rode cijfers. In totaal leden de profclubs in België een verlies van 156 miljoen euro, een nieuw diepterecord. In 2019 werden de eerste flinke verliezen geleden en kwam het totaal uit op -87, 8 miljoen euro. Vorig jaar werd er opnieuw een record genoteerd met -139,6 miljoen.

Over de afgelopen vijf jaar gezien heeft Club Brugge de zaken het beste op orde. Blauw Zwart noteerde een winst van 73 miljoen euro. Brugge deed goede zaken op de transfermarkt met de verkoop van onder meer Charles De Ketelaere (32 miljoen), Wesley Moraes (25 miljoen) en Odilon Kossounou (23 miljoen). Ook KRC Genk doet het relatief goed met een positief saldo van 52 miljoen. Antwerp leed over de laatste vijf jaar een verlies van 47 miljoen. Anderlecht staat er nog altijd het slechtst voor. De gevallen topclub kwam voor 56 miljoen in de rode cijfers terecht.

"We hadden na Covid verwacht dat de inkomsten zouden stijgen en de verliezen zouden dalen. Maar de verliezen nemen alleen maar toe", licht Nils Van Brantegem de situatie toe namens de licentiecommissie. "Zolang de eigenaren de gaten blijven dichten is er geen enkel probleem. Maar als van vandaag op morgen een eigenaar zegt dat er niet meer wordt bijgestaan, zitten heel veel clubs in een benarde situatie." De licentiecommissie concludeerde dat geen enkele club heeft gefraudeerd, waardoor iedereen zijn licentie zal behouden.