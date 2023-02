Weghorst en teamgenoot zijn het mikpunt in krant en krijgen zware onvoldoende

Donderdag, 9 februari 2023 om 11:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:04

Wout Weghorst moet het opnieuw ontgelden in de Manchester Evening News. De dertigjarige spits van Manchester United krijgt na zijn optreden tijdens de remise met Leeds United (2-2) een 3. Weghorst wordt onder meer verweten ‘totaal geen balans met zijn teamgenoten’ te hebben. Ook Fred, die hetzelfde cijfer krijgt als de onfortuinlijke spits, komt er niet goed vanaf. Tyrell Malacia krijgt als invaller een 5, terwijl manager Erik ten Hag met een 6 wel een voldoende scoort.

United keek woensdagavond vlak na rust tegen een 0-2 achterstand aan door een doelpunt van Wilfried Gnonto en een eigen goal van Raphaël Varane. Vervolgens verliet Weghorst in de 59ste minuut het veld, waarna the Red Devils langszij kwamen via Marcus Rashford en invaller Jadon Sancho. Volgens de lokale krant weet Weghorst zich geen houding te geven in het elftal van United, terwijl zijn teamgenoten geen idee hebben hoe ze hem moeten bedienen. Weghorst kreeg na de gewonnen halve finale van de EFL Cup tegen Nottingham Forest (2-0) ook al het verwijt onzichtbaar te zijn.

Fred, die op Old Trafford tijdens de wedstrijd al veel kritiek kreeg van de aanwezige fans, krijgt net als Weghorst een 3. De Braziliaan leverde woensdag de ene na de andere bal in. Manchester Evening News was sowieso niet zuinig met het geven van onvoldoendes: David de Gea, Varane, Bruno Fernandes, Malacia en Victor Lindelöf kregen een 5 voor hun optreden, terwijl er voor jongeling Alejandro Garnacho met een 4 ook werk aan de winkel is.

Het optreden van Lisandro Martínez kon de stadskrant wel bekoren, daar de voormalig Ajacied een 7 liet noteren. Ten Hag krijgt maar net aan een voldoende. De 53-jarige oefenmeester uit Haaksbergen had volgens de beoordelaar in de rust moeten ingrijpen, maar krijgt wel lof voor het inbrengen van Facundo Pellistri en Sancho. Basisdebutant Marcel Sabitzer krijgt een 7 en lijkt dus rijp voor meer kansen onder Ten Hag.