Barcelona nadert contractverlenging met man van 220 LaLiga-wedstrijden

Donderdag, 9 februari 2023 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

Barcelona staat op het punt om het contract van Sergi Roberto met één jaar te verlengen tot medio 2024, melden Fabrizio Romano en Mundo Deportivo. Het oude contract liep komende zomer af. Barcelona laat bovendien een optie in het contract opnemen voor een extra seizoen. Die optie zal gelicht worden als Roberto volgend seizoen een minimaal aantal wedstrijden in actie komt voor de Catalaanse grootmacht.

Spaanse media weten dat Sergi Roberto enkele dagen geleden een nieuw contractvoorstel heeft ontvangen van Barcelona. Hoewel de verdediger een behoorlijk aantal wedstrijden moet spelen om zijn optie gelicht te zien worden, heeft hij ingestemd met de aanbieding. Verwacht wordt dat beide partijen in de komende dagen officieel naar buiten treden met de contractverlenging. Sergi Roberto ligt dan sowieso tot volgend jaar zomer vast bij de koploper van LaLiga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Iemand die bij de clubleiding het meest heeft aangedrongen op een nieuw contract voor Sergi Roberto is Xavi. De oefenmeester beschouwt hem als een gewaardeerde kracht en ziet een belangrijke rol voor hem weggelegd. Zelf heeft de verdediger al vaker te kennen gegeven graag te willen blijven bij los Azulgrana. Afgelopen zomer werd het contract van de elfvoudig Spaans international ook al met een jaar verlengd. Barcelona liet deze winter met Héctor Bellerín een concurrent van Sergi Roberto naar Sporting Portugal vertrekken.

Sergi Roberto speelt vaker dan verwacht dit seizoen. Tot dusver kreeg hij in 18 van de 29 wedstrijden speelminuten. Daarvan deed hij onder meer twaalf keer mee in LaLiga, drie keer in de Champions League en één keer in de Copa del Rey. Van de 2610 mogelijke minuten maakte hij er 893. In totaal staat de teller op 220 wedstrijden in de Spaanse competitie. De verdediger tekende in het seizoen 2010/11 voor zijn eerste optreden en is bezig aan zijn dertiende seizoen.