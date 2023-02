Ten Hag geniet ondanks kostbaar puntenverlies van ‘briljante speler’

Donderdag, 9 februari 2023 om 09:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:26

Erik ten Hag is blij met de terugkeer van Jadon Sancho bij Manchester United. De buitenspeler deed woensdagavond een half uur mee in de thuiswedstrijd tegen Leeds United (2-2) en nam twintig minuten voor tijd de tweede treffer van the Mancunians voor zijn rekening. Het was Sancho's tweede optreden sinds hij enkele maanden aan de kant stond met een blessure. Volgens Ten Hag kan zijn pupil nog van grote waarde zijn dit seizoen.

United had het woensdag lange tijd lastig met Leeds en keek al binnen een minuut tegen een achterstand aan, toen Wilfried Gnonto doeltreffend uithaalde in de linkerhoek. De score werd kort na rust verdubbeld door Raphaël Varane, die een voorzet van Crysencio Summerville ongelukkig achter David de Gea werkte. Een rake kopbal van Marcus Rashford en een treffer van Sancho bezorgden Ten Hag alsnog een punt. Na afloop gingen de credits vooral na de van een blessure teruggekeerde Sancho.

De Engels international kreeg van Ten Hag de mogelijkheid om in Nederland te revalideren en dat deed hem goed. "Ik ben heel blij voor hem", aldus Ten Hag bij Sky Sports. "Hij is op de weg terug. We weten dat hij een geweldige speler is. Het was een moeilijke periode, maar hij vecht zichzelf eruit. Daar verdient hij credits voor. Ik ben verguld, ik ben trots dat hij het heeft gedaan. Als hij het wil, kan hij het. Ik geniet er echt van om hem te zien spelen zoals hij deed, met zoveel vertrouwen en geloof"

Sancho deed in de halve finale van de EFL Cup tegen Nottingham Forest een half uur mee en mocht tegen Leeds opnieuw een half uur opdraven. "We weten dat hij een fantastische speler is", gaat Ten Hag verder. "Hij kan zeker voor ons team een grote impact hebben. Vanavond had hij dat, maar we weten dat hij een constante impact kan hebben. Hij moet heel hard werken, dat doen we allemaal, en op dit moment staat hij er goed voor. Het is een briljante voetballer, en die tweede goal vond ik echt leuk. En speciaal voor hem."

Ten Hag gooide zijn elftal na een klein uur spelen om bij een 2-0 achterstand. Hij haalde Wout Weghorst en Alejandro Garnacho naar de kant voor Sancho en Facundo Pellistri en posteerde Rashford in de punt van de aanval. Voor laatstgenoemde was het alweer zijn twaalfde doelpunt sinds de WK-break. Rashford (11 goals) staat nu vierde op de topscorerslijst in de Premier League achter Erling Braut Haaland (25 goals), Harry Kane (17 goals) en Ivan Toney (13 goals). Aleksandar Mitrovic staat net als Rashford op elf treffers.

"Ik wilde een andere dynamiek", zegt Ten Hag. "Op dat moment zaten we niet in de wedstrijd. Gelukkig lukte dat, want we maakten twee goals. We begonnen heel slecht. Vooral in een derby moet je klaar zijn om te vechten en verantwoordelijkheid te nemen. Dat hebben we niet gedaan. Als je elke helft begint zoals wij deden, is dat onaanvaardbaar. Ik ben teleurgesteld dat we alle duels in de beginfase van de eerste helft verloren. Maar ik moet het team ook complimenteren. Ze hebben veerkracht getoond en twee goede goals gemaakt."