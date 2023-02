Arne Slot schrikt bij zien van de beelden: ‘Poeh, daar komen we goed weg’

Donderdag, 9 februari 2023 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:49

Arne Slot kijkt met gemengde gevoelens terug op de bekerthriller tegen NEC. Feyenoord wist woensdagavond na strafschoppen te winnen van de Nijmegenaren en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Slot kwam in de slotfase terug van een 0-2 achterstand en moest in de verlenging nog twee tegentreffers slikken tegen tien van NEC, maar trok na strafschoppen toch aan het langste eind. De ingevallen Philippe Sandler moest met rood van het veld.

"We zijn vaak aan het aanvallen en proberen erdoor te komen, maar dan komt de tegenstander een keer in de zestien en ligt de bal erin", doelt Slot bij ESPN op de 0-1 van Calvin Verdonk na een half uur spelen. "Dan proberen we weer van alles te doen in hun zestien, maar dan lukt het net niet. Dan komt de tegenstander voor de tweede keer in de zestien en schieten ze de 0-2 binnen. Ik moet eerlijk zeggen dat wij gedurende de tweede helft genoeg kansen hebben gehad om de aansluitingstreffer te maken."

Een krankzinnige wedstrijd inclusief deze wereldgoal van Dilrosun! Nu live de strafschoppen op ESPN 2??#feynec pic.twitter.com/YgYpbAX6Xt — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

Die aansluitingstreffer kwam in minuut negentig vanaf de stip van Orkun Kökçü. Drie minuten later sleepte Igor Paixão er een verlenging uit. "Op een gegeven moment denk je: dit gaat hem niet meer worden", gaat slot verder. "Maar dan doe je tekort aan de teamspirit en de mentaliteit van de jongens, want die blijven altijd doorgaan. Na die rode kaart had ik nog een klein beetje hoop. Ik denk dat wij alleen in de blessuretijd al drie of vier keer hadden kunnen scoren. In de verlenging werd de vermoeidheid een dingetje. Mensen hebben weer ongelooflijk veel schoten op doel gezien. Dat is ook wat wij moeten doen."

Feyenoord produceerde uiteindelijk vijftig schoten op doel, maar zag NEC-doelman Mattijs Branderhorst de wedstrijd van zijn leven keepen. In de strafschoppenreeks moest echter ook hij buigen. Ilias Bronkhorst was de enige speler die faalde vanaf elf meter. "Het is mentaal ontzettend fijn dat je wint en doorgaat, dat verzacht de pijn", zegt Slot. "Ik ga geen namen noemen, maar één of twee spelers hebben fysiek zo'n prestatie geleverd vandaag... Dat was echt ongelooflijk vond ik. Dan ga jij vragen wie het zijn, maar ik ga ze niet noemen. Dat kan iedereen voor zich wel gezien hebben denk ik."

Al vroeg in de wedstrijd kwam Feyenoord goed weg, toen Quilindschy Hartman als een bezetene inkwam op Bart van Rooij. De linksback kwam er bewonderenswaardig zonder kaart vanaf. "Zo lekker fanatiek waren we niet aan het spelen, dus misschien dacht hij dat er even iets moest gebeuren", aldus Slot, die vervolgens de beelden te zien krijgt. "Poeh, dat is wel een pittige overtreding. Rogier Meijer zei al dat we goed wegkwamen. Ik denk dat Quincy sowieso een speler is die fel en agressief op de bal verdedigt. Dit is iets té agressief. Ik had niet het idee dat hij de bal speelde. Hij komt goed weg, dat is duidelijk."

Leeds United

Over de interesse van Leeds United wilde Slot niets kwijt. De Feyenoord-trainer is volgens Engelse media een van de kandidaten om de ontslagen Jesse Marsch op te volgen. "Iedereen die mij een klein beetje kent weet dat ik op een wedstrijddag volledig op de wedstrijd gefocust ben en de jongens probeer voor te bereiden. Ik heb nog helemaal niks gehoord, dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ik heb het ook gelezen, maar ik heb op mijn telefoon nog niks gezien. We zijn vooral heel blij met deze overwinning. Ik verwacht ook niet dat er nu nog veel op mijn telefoon te zien is."