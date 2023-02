Feyenoord staat na 4-4 eindstand, 50 schoten én strafschoppen in kwartfinale

Woensdag, 8 februari 2023 om 23:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:40

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Lang zag het ernaar uit dat NEC Nijmegen voor een bekerstunt zou gaan zorgen, maar in de blessuretijd van de reguliere speeltijd zetten de Rotterdammers een 0-2 achterstand weg om in een 2-2 stand. In de verlenging die volgde hielden Feyenoord en tien Nijmegenaren elkaar wederom in evenwicht, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. De penalty’s in De Kuip werden beter genomen door de thuisploeg: 5-4. Bovendien werd er een record gevestigd: sinds het begin van de telling van Opta (2010) slaagde geen Nederlandse club erin meer schoten te produceren dan Feyenoord (50) en verrichtte niemand in Nederland meer reddingen dan doelman Mattijs Branderhorst (23).

Trainer Arne Slot besloot om zijn ploeg op liefst vijf plekken te wijzigen ten opzichte van het Eredivisie-duel met PSV (2-2). Mohamed Taabouni stond (in plaats van Quinten Timber) voor het allereerst aan de aftrap bij de Rotterdammers, terwijl Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi werden beloond voor hun uitstekende invalbeurt tegen PSV: de vleugelspitsen stonden in de basisopstelling. Verder was Quilindschy Hartman weer fit genoeg om te starten op de linksbackpositie en stond niet Santiago Giménez, maar Danilo in de spits.

???????????????????? in de maak? ?? Oussama Tannane met een heerlijke assist op Calvin Verdonk ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

Feyenoord begon met veel aanvalslust aan de wedstrijd en voerde de druk op de tegenstander zeker in het eerste kwartier op. Tot grote kansen leidden de aanvallende intenties van Feyenoord overigens niet, want het ontbrak onder meer Danilo aan scherpte in de voorhoede. In de negentiende speelminuut liet Jahanbakhsh zich zien. Idrissi bezorgde de bal na een actie over de flank bij zijn collega-aanvaller, die de kans kreeg om uit te halen maar stuitte op de inglijdende Dirk Proper.

De score werd in de 33ste speelminuut geopend door NEC. Oussama Tannane stond met een heerlijke steekbal tussen Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther en Marcus Pedersen door aan de basis van het openingsdoelpunt, dat door Verdonk op het scorebord werd gezet: 0-1. Daarna werd het via Marques zelfs 0-2. De spits van NEC profiteerde van half optreden van Wellenreuther, die de bal net voor de voeten van Elayis Tavsan kon wegtikken. Marques schoof de bal vervolgens simpel in het lege doel.

In het tweede helft schoot Feyenoord gretiger uit de startblokken, maar een doorbraak werd niet gevonden. Kort na twee gevaarlijke momenten van NEC kwam invaller Giménez in de 69ste minuut het dichtst bij een doelpunt. Javairô Dilrosun haalde de achterlijn en trok de bal voor richting de Mexicaanse spits, die te ver achteroverleunde en vanaf vijf meter hoog over schoot. Drie minuten later kreeg Giménez wederom een goede kans; ditmaal stuitte hij met een lage schuiver op doelman Mattijs Branderhorst. In de slotfase draaide Feyenoord de duimschroeven flink aan en nam de spanning zeker vanaf de 88ste speelminuut enorm toe.

De bal belandde binnen het strafschopgebied voor de voeten van invaller Ezequiel Bullaude, die in vrijheid in leek te kunnen schieten. Net voor de doellijn dook verdediger Philippe Sandler op, die met zijn hand een doelpunt voorkwam. Arbiter Rob Dieperink gaf een directe rode kaart aan Sandler en kende een strafschop toe aan Feyenoord. Kökçü maakte geen fout vanaf elf meter en tekende de 1-2 aan. Nog geen minuut later volgde ook de gelijkmaker. De vrijgelaten Paixão kreeg een voorzet op maat vanaf de rechterflank en knikte via de grond binnen: 2-2. In de eindfase van de zeven minuten blessuretijd ging Feyenoord nog fanatiek op zoek naar de 3-2, maar een verlenging bleek, door uitstekend keeperswerk van de vervanger van Jasper Cillessen, onafwendbaar.

Hoewel Feyenoord in de verlenging nadrukkelijk op zoek ging naar een nieuwe treffer, was het NEC dat als eerst scoorde. Na een zelf opgezette combinatie met Anthony Musaba schoot Jordy Bruijn van dichtbij de 2-3 binnen. Lang bleef de voorsprong niet staan, want nog geen 74 seconden later repareerde Giménez de schade. De spits kopte raak uit een voorzet van Dilrosun: 3-3. In het tweede gedeelte van de verlenging bleef het wedstrijdbeeld gelijk: de thuisploeg creëerde een groot aantal kansen; NEC was afhankelijk van meerdere wereldreddingen van Branderhorst.

In de 117de minuut kwam Feyenoord voor het eerst op voorsprong dankzij een geniale ingeving van Dilrosun. De buitenspeler trok naar binnen vanaf rechts en krulde de bal op fenomenale wijze in de linkerbovenhoek: 4-3. NEC bleek zeer veerkrachtig: nog geen twee minuten later gaf het scorebord al een gelijke stand aan door een treffer van Bruijn. Door de 4-4 eindstand moesten strafschoppen uitkomst brengen. Uiteindelijk werden de penalties beter genomen door de thuisploeg: 5-4. Paixão nam de winnende namens het team van Slot; Bronkhorst miste de enige strafschop van NEC.

Wat een slotfase in Rotterdam! Igor Paixão kopt Feyenoord op 2-2, we gaan verlengen ??#FEYNEC — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023