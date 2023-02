Suárez-achtige handsbal blijft onbestraft: PSG vliegt uit de beker

Woensdag, 8 februari 2023 om 23:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:31

Paris Saint-Germain ligt uit de Coupe de France. De formatie van Christophe Galtier verloor woensdagavond in de achtste finale met 2-1 van Olympique Marseille. Sergio Ramos scoorde voor PSG, maar gaf ook een strafschop weg. In de slotfase was hij ook nog betrokken bij een curieuze situatie met een handsbal van Samuel Gigot op de doellijn. Het voorval deed denken aan de handsbal op het WK van 2010 van Luis Suárez, die toen wel rood kreeg. Marseille, in de Ligue 1 op acht punten van de koploper uit Parijs, maakte een enorm gretige indruk en mag zich dankzij de verdiende zege opmaken voor de kwartfinale in het bekertoernooi.

PSG trad aan met Lionel Messi en Neymar, maar zonder de geblesseerde Kylian Mbappé, die in de vorige ronde tegen Pays de Cassel (0-7) nog vijfmaal scoorde. Het was een levendige beginfase in Marseille, met doelmannen Pau López en Gianluigi Donnarumma die geweldige reddingen verrichtten. De thuisclub had geen enkel ontzag voor de grootmacht uit Parijs en het was met name Ruslan Malinovskiy die zich zeer bedrijvig toonde. Na een goede individuele actie na ruim een kwartier vond hij de alerte Donnarumma op zijn weg. De boomlange doelman slaakte een zucht van verlichting toen Sead Kolasinac vanaf de rand van de zestien maar net naast schoot.

Terrible hors jeu de Ramos qui annule la parade de Gigot pic.twitter.com/ydRKWol8Dq — Fédé ???? de la Lose (@FFLose) February 8, 2023

Naast Donnarumma had PSG in de eerste helft ook veel te danken aan Ramos, die geweldig te hulp schoot toen een knal van Mattéo Guendouzi in het doel leek te zeilen. Diezelfde Ramos was even later de schlemiel toen hij Cengiz Ünder een duw gaf en de bal daardoor op de stip kwam te liggen. Het was vervolgens Alexis Sánchez die Donnarumma kansloos liet vanaf elf meter: 1-0. PSG probeerde zich terug te vechten, maar een vrije trap van Messi vloog over en een knal van Neymar raakte de paal. In de slotfase van de eerste helft had PSG geluk dat Ünder de lat teisterde na een geweldige individuele actie.

Ondanks het overwicht en de twaalf doelpogingen ging Marseille niet met een voorsprong de rust in. Ramos kopte bij de eerste paal raak uit een afgemeten hoekschop van Neymar: 1-1. De routinier daagde daarna de thuisfans uit daar zijn handen achter zijn oren te plaatsen. De thuisspelende ploeg liet het er niet bij zitten en herstelde de voorsprong met bijna een uur spelen op de klok. Een knal van Sánchez werd nog gesmoord door de PSG-defensie, maar toen was het de beurt aan Malinovskiy. Donnarumma had geen antwoord op de halve volley van de aanvallende middenvelder: 2-1. Messi had PSG op gelijke hoogte kunnen brengen na een fraaie actie van Neymar langs drie verdedigers van Marseille. De Argentijnse spelmaker zag zijn inzet echter naast het doel verdwijnen.

Vooral Neymar bleef het in de slotfase proberen voor PSG, maar de acties van de Braziliaanse aanvaller leverden niet de gelijkmaker op in het Stade Vélodrome. De moegestreden Sánchez maakte bij Marseille in de slotminuut plaats voor de frisse Vítinha. Ver in blessuretijd leek Ramos er een verlenging uit te slepen. López kon zijn kopbal niet tegenhouden, maar op de doellijn deed verdediger Gigot dat wel met de hand. Ramos stond volgens de arbitrage echter buitenspel, waardoor de curieuze handsbal van Gigot geen gevolgen had voor Marseille. Kort daarna kopte Ramos in kansrijke positie in de handen van López. PSG had daarna geen tijd meer voor een gelijkmaker en ligt dus uit de Franse beker.