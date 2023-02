Man United komt terug via langverwachte goal Sancho maar zal toch balen

Woensdag, 8 februari 2023 om 23:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Manchester United heeft woensdag niet meer dan een punt behaald tegen Leeds United. De ploeg van Erik ten Hag kwam op Old Trafford verrassend op een dubbele achterstand via Wilfried Gnonto en een eigen treffer van Raphaël Varane. United gaf niet op en knokte zich sterk terug in de wedstrijd. Eerst kopte Marcus Rashford binnen, waarna Jadon Sancho de gelijkmaker noteerde. Daar bleef het bij: 2-2. Het was voor Sancho overigens al vijf maanden geleden dat hij had gescoord. De Engelsman miste het WK door een blessure en dook tijdens het toernooi op bij een amateurclub in Rosmalen om te werken aan zijn herstel.

Binnen de minuut keek Manchester United tegen een achterstand aan. Patrick Bamford liet de bal uitstekend vallen voor Gnonto, die van zestien meter overtuigend en laag binnenschoot: 0-1. Korte tijd later ging Luis Sinisterra naar het gras. De voormalig Feyenoorder werd vervangen door Crysencio Summerville. In de elfde minuut voorkwam David de Gea met een redding dat Pascal Struijk vanaf de tweede paal binnenkopte.

Ook United liet zich daarna zien. Alejandro Garnacho kwam tweemaal dichtbij. Eerst vuurde de Argentijn rakelings naast uit de dropkick. Enkele minuten later omspeelde hij de ver uitgekomen doelman Illan Meslier en leek een doelpunt aanstaande. Ex-Ajacied Maximilian Wöber voorkwam dat echter met een ingreep op de doellijn. Ook basisdebutant Marcel Sabitzer kreeg de bal er niet in voor United. De Oostenrijker zag een afstandsschot uit de kruising getikt worden.

De ploeg van Ten Hag wilde de achtervolging na rust vervolgen, maar incasseerde in plaats daarvan een nieuwe tegentreffer. Crysencio Summerville trok de bal vanaf de achterlijn scherp voor, waarna Varane die ongelukkig in eigen doel tikte: 0-2. Ten Hag bleef er vol in geloven en bracht na een uur onder meer Sancho in plaats van Wout Weghorst. Enkele minuten later kopte Rashford uit een voorzet van Diogo Dalot de 1-2 binnen.

Wat een ?????????????? wedstrijd ?? Sancho zet United op 2-2 ???? Schakel in voor de ontknoping ?? https://t.co/FuQ3hwqiJS#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/5SoyNUBsLe — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 8, 2023

De thuisploeg drukte door en maakte korte tijd later gelijk. Sancho zette een combinatie op met Luke Shaw en kreeg de bal uit de kluts terug voor de voeten. Schuin voor het doel vond de linkerspits zonder aarzelen de verre hoek: 2-2. United opende de jacht op de volle buit, maar zag een gevaarlijke kopbal van Varane onder de lat uit getikt worden. Bruno Fernandes dacht Meslier daarna wél te kloppen. Het schot van de Portugees dwarrelde echter rakelings over.