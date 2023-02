Spakenburg bereikt kwartfinale na thriller en strafschoppen tegen Katwijk

Woensdag, 8 februari 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:00

SV Spakenburg heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Nadat de wedstrijd op Sportpark De Westmaat in 1-1 was geëindigd na doelpunten van Floris van der Linden en Kilian van Mil, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Katwijk miste in die serie twee penalty's, waardoor Spakenburg zaterdag te horen krijgt wie zijn treffen in de kwartfinale.

Spakenburg was de bovenliggende partij in de eerste helft en dat leidde tot de nodige kansen. Na een fraaie aanval dacht Wimilio Vink recht te hebben op een strafschop, maar arbiter Bas Nijhuis zag geen overtreding. Een schot van Mark Veenhoven vloog daarna via een aantal verdedigers van Katwijk naast. Vince Gino Dekker had daarna een goede voorzet in huis vanaf de linkerkant, waar Vink met het hoofd te weinig mee deed. Spakenburg drukte door en weer wist Dekker vanaf de linkerkant het hoofd van een ploeggenoot te bereiken. Van der Linden won het duel van zijn directe tegenstander, maar Katwijk-sluitpost Jean-Paul van Leeuwen had een antwoord. Van der Linden wist even later wel de verdiende treffer te maken, door Van Leeuwen kansloos te laten met een kopbal in de verre hoek: 1-0.

Wie anders dan Floris van der Linden zet @SV_Spakenburg op voorsprong ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

Na rust kwam Katwijk beter voor de dag en een kwartier na rust was de gelijkmaker daar. Mukhtar Suleiman had een goede voorbereidende actie aan de linkerkant in huis en gaf voor op Van Mil, die de bal net genoeg over de doellijn zag rollen. Katwijk kreeg vleugels en bijna kwam het op 1-2, maar Alessando Damen wist dit keer wel vlak voor de doellijn redding te brengen. Beide ploegen deelden in het vervolg van de tweede helft speldenprikjes uit, maar echt grote kansen vielen er niet te noteren. Het duel speelde zich grotendeels af op het middenveld. Luuk Admiraal kreeg namens Spakenburg nog wel een goede mogelijkheid, maar na een voorzet vanaf rechts schoot hij naast.

Een verlenging moest uitmaken welke ploeg zich zou plaatsen voor de kwartfinale. Grote kansen bleven echter lange tijd uit in de verlenging. Toch kwam Alljereau Mercera in de tweede helft van de verlenging dicht bij de voorsprong. De invaller werd in de zestien bereikt en probeerde het met een vallende kopbal, die net naast ging. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en in die serie misten Katwijkers Rick van der Meer (paal) en Robin Schulte (redding Damen), terwijl Spakenburg foutloos bleef.