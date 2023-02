Emre Can helpt Borussia Dortmund met werelddoelpunt aan bekertriomf

Woensdag, 8 februari 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster

Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Edin Terzic was met 1-2 te sterk voor VfB Bochum. Het openingsdoelpunt werd vlak voor rust gemaakt door Emre Can, die vanaf de middenlijn raak wist te schieten in een leeg doel. Kevin Stöger zorgde na rust voor de verdiende gelijkmaker, waarna Marco Reus het duel alsnog in het voordeel van BVB besliste.

Bochum-trainer Thomas Letsch probeerde het de bezoekers lastig te maken met een 4-2-3-1-opstelling. De behendige vleugelaanvallers Christopher Antwi-Adjei en Takuma Asano zouden het Dortmund met name in de tweede helft regelmatig lastig maken. Bij de bezoekers had Terzic een basisplaats in huis voor Sébastien Haller. Het betekende de derde basisplaats voor de voormalig Ajacied. Terzic speelde met een vijfmansmiddenveld, waardoor onder meer Donyell Malen het moest stellen met een reserverol. Jude Bellingham stond samen met Salih Özcan achter spits Haller, terwijl Jamie Bynoe-Gittens en Julian Brandt de zijkanten bestreken.

Tien minuten voor rust kreeg Dortmund een vrije trap op een aantrekkelijke positie. Julian Brandt wist wel raad met de mogelijkheid, maar zag hoe doelman Manuel Riemann het leer ternauwernood over de lat wist te tikken. Vlak voor rust kreeg Haller een uitgelezen mogelijkheid. De Ivoriaan werd vrijgespeeld, maar gleed op het moment van schieten uit en zag zijn poging hoog over gaan. Nadat Bynoe-Gittens eveneens in kansrijke positie over schoot, leken de ploegen doelpuntloos te rusten. Dortmund drong echter nog een keer aan, maar de uitgekomen Riemann leek een antwoord te hebben door de bal weg te trappen. De bal belandde echter voor de voeten van Can, die vanaf ongeveer de middenlijn raak schoot. Riemann sprintte terug richting doel en moest lijdzaam toezien hoe hij net geen hand meer achter de poging kon krijgen: 0-1.

Na rust moest Bochum in de achtervolging en het liet zien zelf ook gevaarlijk te kunnen worden. Zo probeerde Asano het probeerde het met een schot, dat gekeerd kon worden door Gregor Kobel. Even later had Antwi-Adjei alsnog voor de gelijkmaker moeten zorgen. De Ghanees kwam na een fraaie pass vanuit het middenveld oog in oog te staan met Kobel, maar zag dat de doelman als winnaar uit de strijd kwam. Bochum bleef het echter proberen en kreeg na een klein uur spelen een strafschop na hands van Bynoe-Gittens. Stöger faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 1-1. Een kwartier voor tijd stelde Dortmund orde op zaken. Bellingham werd op tijd aangespeeld, was de defensie kwijt en zag hoe Reus er nog beter voor stond dan hij: 1-2. Bochum bleek in het restant niet in staat om nogmaals een achterstand weg te werken.