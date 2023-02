Van Nistelrooij ontkent overgewicht: ‘Nee Hans, hij is gewoon stevig gebouwd’

Woensdag, 8 februari 2023 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Ruud van Nistelrooij ontkent dat Ismael Saibari met overgewicht op het veld stond tegen FC Emmen (3-1 winst). De trainer van PSV zegt dat in reactie op een vraag van Hans Kraay junior, die op de tribune in het Philips Stadion tot een andere conclusie kwam. "Is het niet zo dat je bij een topclub gewoon op gewicht moet zijn en dat Saibari dat gewoon niet is?", vraagt Kraay junior na afloop van het TOTO KNVB Beker-duel op ESPN.

"Nee, die is wel top afgetraind, honderd procent", reageert Van Nistelrooij, die Saibari na een uur spelen liet invallen. "Hij is gewoon stevig gebouwd, maar hij heeft een vetpercentage van acht procent. Ik ben daar heel scherp op. Jongens die niet fit zijn, die doen niet eens mee." Kraay junior wil dat wel aannemen van Van Nistelrooij, maar legt uit dat hij niet de enige is die vraagtekens zet bij de fitheid van de PSV'er. "Ik vind het leuk om tussen de 'normale' mensen te zitten op de tribune en die hadden allemaal zoiets van: 'Jeetje, hij kan helemaal niet meer lopen.'"

"Die jongen is gewoon topfit", benadrukt Van Nistelrooij. "Dat mag je echt van me aannemen." Marciano Vink reageert daarna op het interview. "Als Ruud zegt dat hij fit is, is hij fit", aldus Vink. "Wie ben ik om daaraan te twijfelen? Saibari had gewoon twee ongelukkige momenten vlak na zijn entree. Een ongelukkige aanname, waarbij de bal het veld uitvloog. Daarna nam hij een bal niet lekker mee. Dan begin je als invaller al niet fijn. Het publiek verwacht natuurlijk van een invaller dat hij iets laat zien."

Van Nistelrooij is op een fase na rust tevreden over het spel dat PSV op de mat legde. "We startten goed", zegt de coach. Jarrad Branthwaite scoorde binnen een kwartier twee keer. "Het lijkt er dan op dat je er wel zes of zeven kan maken. Na de 2-0 hadden we volledige controle over de hele wedstrijd. Emmen is in de eerste helft eigenlijk maar één keer over de middellijn geweest. Dat was toen ook al Mark Diemers, die zich met links vrij kapte en net over schoot. Die creëerde zelf nog wel iets."

Na rust zakte PSV even weg. "Wij kwamen dramatisch uit de kleedkamer. Dan maakt Diemers ook nog een wereldgoal. We spreken natuurlijk af: jongens, blijf de dingen doen, blijf het tempo hoog houden, blijf vanuit je positie spelen. En ga op zoek naar die derde. Het tegenovergestelde gebeurde: veel balverlies, veel jongens uit positie. Het werd gewoon te makkelijk opgepakt. Nadat de 2-1 viel was de scherpte wel terug bij ons om de 3-1 te maken via Luuk de Jong. Maar dat begin was wel zonde."