Vijfde wereldtitel lonkt voor Real Madrid na ruime zege in Marokko

Woensdag, 8 februari 2023 om 22:07 • Rian Rosendaal

Real Madrid staat in de finale van het WK voor clubteams in Marokko. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn elftal woensdagavond met 1-4 winnen van Al-Ahly. De Koninklijke sloeg kort voor en na rust toe en dat bleek uiteindelijk de opmaat voor een plaats in de eindstrijd van het toernooi. Real moet zaterdag in de finale zien af te rekenen met Al-Hilal, dat dinsdag in de andere halve finale met 2-3 zegevierde tegen Flamengo.

Real, dat het WK voor clubteams voor de vijfde maal in de clubgeschiedenis kan winnen, reisde zonder Eder Militão, Karim Benzema, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Lucas Vázquez en Ferland Mendy af naar Marokko. Onder meer David Alaba, Luka Modric, Toni Kroos en Vinícius Júnior verschenen wel aan de aftrap bij de Spaanse grootmacht, die in de beginfase moest oppassen bij inzetten van Mohamed Sherif en Mohamed Abdel Monem. De beste kans voor Real kwam in minuut 28: na goed voorbereidend werk van Rodrygo schoot Vinícius voorlangs. De Braziliaanse aanvaller had kort voor het rustsignaal meer succes.

Na slecht verdedigend werk van Mahmoud Metwalli greep Vinícius zijn kans. De linksbuiten opende de score met een fraaie lob over doelman Mohamed El-Shenawy. Een minieme voorsprong dus halverweg voor Real, dat kort na rust opnieuw het net wist te vinden. Rodrygo zag zijn schot nog worden gekeerd, maar in de rebound was het Federico Valverde die beheerst voor de 0-2 zorgde. Real schreeuwde om een strafschop toen Vinícius na bijna een uur spelen werd neergehaald in de zestien. Na een check van de VAR werd besloten om de bal niet op de stip te leggen. Juist aan de andere kant viel het derde doelpunt van de halve finale.

Eduardo Camavinga haalde Hussein El Shahat onderuit, waardoor Al-Ahly een strafschop kreeg. Ali Maâloul faalde niet vanaf elf meter: 1-2. Kort daarna kreeg Mohamed Magdy een opgelegde kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet van dichtbij vloog over de lat. Met nog zes minuten op de klok kreeg Real een ideale kans om aan alle spanning een einde te maken. Na een overtreding op Vinícius en een check van de VAR mocht Modric aanleggen voor een strafschop. De zwakke inzet door het midden van de spelmaker werd echter gekeerd door El-Shenawy. In de blessuretijd kwam de 1-3 alsnog op het scorebord te staan: Na een fraaie hakbal van Dani Ceballos wacht Rodrygo tot de doelman ligt, om vervolgens met een lobje te scoren. Een prachtige aanval van Real, dat nog niet klaar was met scoren.

De ingevallen Sergio Arribas controleerde de bal in de zestien van het moegestreden Al-Ahly, om vervolgens onberispelijk raak te schieten in de hoek: 1-4. In de acht minuten aan blessuretijd gingen Vinicius en Modric nog naar de kant. Real boekt ondanks de enigszins stroeve start een ruime overwinning op Marokkaanse bodem en maakt zich dus op voor de finale tegen Al-Hilal van zaterdag. Bij winst in de eindstrijd is het voor de vijfde keer dat De Koninklijke het WK voor clubteams op zijn naam schrijft.