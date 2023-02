Van Hooijdonk: ‘Hij heeft het meest de bal in De Kuip, maar het levert niets op’

Woensdag, 8 februari 2023 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

De wedstrijd in de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en NEC kent een zeer verrassende 0-2 ruststand. De Rotterdammers komen er totaal niet aan te pas en zagen Calvin Verdonk en Pedro Marques vlak voor rust scoren. Mohamed Taabouni, de verrassende basisdebutant bij Feyenoord, moet het in de studio van ESPN ontgelden. "Taabouni heeft denk ik van alle Feyenoorders het meest de bal, maar wat levert het onder de streep op?", vraagt Pierre van Hooijdonk zich hardop af.

Taabouni krijgt de kans op nummer 10, maar staat volgens Mario Been veel te veel aan de zijkant. Ook Van Hooijdonk vindt de positionering van de middenvelder allesbehalve optimaal. "Het ziet er leuk uit, en iedereen die tv kijkt zal denken: wow, die kan goed voetballen. Ik zie het ook: goede techniek, goede motoriek. Maar doe je de tegenstander pijn, wil je daar komen waar je de tegenstander echt pijn kan doen, in de zestien? Nee. Het is vrijblijvend."

???????????????????? in de maak? ?? Oussama Tannane met een heerlijke assist op Calvin Verdonk ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

In het algemeen zakte Feyenoord in de eerste helft door het ijs. "Feyenoord heeft heel veel de bal, maar doet er eigenlijk helemaal niks mee", zegt Van Hoojdonk. "Nul kansen en dat is schrijnend." NEC was de gevaarlijkste ploeg en en kwam na ruim een half uur aan de leiding. Oussama Tannane stond met een heerlijke steekbal aan de basis van het openingsdoelpunt, dat door Calvin Verdonk op het scorebord werd gezet: 1-0. "Dit was een geweldige bal van Tannane", ziet ook Van Hooijdonk. Been voegt toe: "Marcus Pedersen staat ook verkeerd te dekken. Hij maakt een stap en dan ligt de bal daar, dat weet je met Tannane."

Daarna werd het via Marques zelfs 0-2. De spits van NEC profiteerde van half optreden van Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther, die de bal net voor de voeten van Elayis Tavsan kon wegtikken. Marques schoof de bal vervolgens simpel in het lege doel. "Wellenreuther is eigenlijk te laat", ziet Been, die als oud-trainer van Feyenoord in de tweede persoon spreekt. "Dan roep je het over jezelf af. Je bent aanvallend totaal machteloos. Je creëert helemaal niets. Jahanbakhsh helemaal niks. Danilo helemaal niks. Idrissi had nog een klein beetje dreiging."