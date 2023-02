Lionel Messi speelt voor het eerst dit seizoen met ander rugnummer bij PSG

Woensdag, 8 februari 2023 om 21:59 • Mart van Mourik

Lionel Messi speelt woensdagavond niet met zijn gebruikelijke rugnummer 30 in het Coupe de France-duel met Olympique Marseille. De regels van de Franse bond schrijven voor dat er in de beker alleen rugnummers van 1-11 gebruikt mogen worden, waardoor de Argentijn op zoek moest naar een ander nummer. Neymar, die normaal rugnummer 10 draagt, besloot om zijn getal eenmalig af te staan aan Messi; de Braziliaan draagt zelf 11 op zijn rug.

De laatste jaren voordat Messi in de zomer van 2021 de overstap maakte van Barcelona naar PSG, droeg hij steevast 10 op zijn rug. Aangezien het nummer in Parijs al bezet werd door Neymar, besloot Messi om terug te vallen op 30. Sinds zijn komst naar PSG heeft de 35-jarige aanvaller vorig seizoen pas één keer eerder met 10 gespeeld. In de huidige voetbaljaargang kwam hij in de bekerduels nog niet in actie.