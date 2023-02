Van Nistelrooij vraagt om aankoop: ‘Hij is heel compleet, echt een groot talent’

Woensdag, 8 februari 2023 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:33

Ruud van Nistelrooij zou dolgraag zien dat Jarrad Branthwaite definitief wordt vastgelegd door PSV. De trainer zag de twintigjarige centrumverdediger woensdag in de TOTO KNVB Beker tegen FC Emmen (3-1 winst) uitblinken met twee vroege doelpunten. "Die moet zeker blijven", bevestigt Van Nistelrooij desgevraagd door Hans Kraay junior van ESPN.

PSV was in de winterse transferperiode al bezig met Everton om de huurling definitief in te lijven, maar zag volgens het Eindhovens Dagblad een eerste bod afgewezen worden. Een vraagprijs tot maximaal tien miljoen euro werd genoemd in de wandelgangen. Van Nistelrooij houdt hoop dat de huurdeal alsnog omgezet kan worden in een definitieve transfer.

"Dat willen we graag", aldus Van Nistelrooij. Branthwaite scoorde tegen Emmen met een kopbal en een laag schot van afstand. "Het is een groot talent. Die jongen is twintig, maar heeft de toekomst. Hij is goed aan de bal, kan links en rechts centraal spelen omdat hij tweebenig is. Hij heeft een prachtige lengte en heeft snelheid, dus hij is heel compleet. Hij maakt goede stappen, omdat hij ook gewoon alles speelt nu."

Ook Luuk de Jong kwam tot scoren bij PSV. De aanvoerder had al sinds 6 november geen doelpunt meer gemaakt. Van Nistelrooij weet als oud-spits dat het De Jong bezighield. "Dat tekent hem ook", aldus de coach. "Als aanvoerder wil hij hier het verschil maken en als dat dan niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan knaagt dat."