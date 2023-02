Kraay jr. lacht om onfortuinlijke Branthwaite: ‘What went wrong in your head?’

Woensdag, 8 februari 2023 om 21:25 • Mart van Mourik

Jarrad Branthwaite is er woensdagavond voor het eerst in zijn carrière in geslaagd om twee goals in één officiële wedstrijd te maken. De verdediger was met zijn dubbelslag erg belangrijk voor PSV, dat in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 3-1 won van FC Emmen. Toch wilde niet alles lukken met de centrumverdediger, concludeert Hans Kraay junior na afloop.

“Wanneer ik er voor het laatst twee gemaakt heb? Nou, nog nooit”, opent Branthwaite voor de camera van EPSN. “Ik heb nooit eerder twee keer gescoord. Het is een tijd geleden dat we scoorden uit een dood spelmoment, dus dat is lekker. Bij het tweede doelpunt had ik ruimte om uit te halen, dus ik dacht: dan probeer ik het maar. Uiteindelijk werd de bal onderweg licht van richting veranderd, maar dat neem ik op de koop toe.”

Niet alles ging goed bij de centrale verdediger, ziet ook trainer Ruud van Nistelrooij?? pic.twitter.com/vpIzE7hTZE — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

De huurling van Everton was erg waardevol voor PSV, al wist Kraay jr. toch een onfortuinlijk moment van Branthwaite te vinden. “Then you did some tricks alongside the line, some stepovers (...) What went wrong in your head?”, vraagt Kraay jr. zich vervolgens hardop af. De verslaggever refereert aan een moment van de stopper, die in de eerste helft een bal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn liep na een mislukte voetbeweging. “Daar werd het wat lastig voor me”, concludeert de verdediger lachend.

Branthwaite ligt nog tot het einde van huidig seizoen vast in Eindhoven en PSV wil hem graag vast overnemen, maar vooralsnog is er van een akkoord met Everton over een definitieve transfer geen sprake. “Ik focus me nu op de wedstrijden hier tot het einde van dit seizoen. We willen zowel de landstitel als de beker nog winnen en ik geniet van de duels hier. We zijn goed bezig in de tweede seizoenshelft en moeten zo doorgaan”, aldus Branthwaite.