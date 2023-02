PSV kan Vink allerminst bekoren: ‘Dat mag niet, dan vraag je om problemen’

Woensdag, 8 februari 2023 om 21:08 • Rian Rosendaal

PSV won woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 3-1 van FC Emmen, maar desondanks toont Marciano Vink zich kritisch. De analist van ESPN vond de Eindhovenaren met name in de tweede helft ver wegzakken. Mark Diemers maakte de bekerontmoeting na rust spannend met een geweldig schot van afstand, maar het was Luuk de Jong die in de slotfase aan alle spanning een einde maakte.

"Die 25 minuten waarin ze gewoon heel slordig en ongeconcentreerd voetbalden, dat mag natuurlijk niet", doelt Vink op de periode tussen de doelpunten van Diemers en De Jong in de tweede helft. "Als je 2-0 voorstaat, dan moet je door naar 3-0 of 4-0. En dan kan je de teugels misschien een beetje laten vieren. Maar 2-0, en dan zo beginnen aan de tweede helft, en dan krijg je een wonderdoelpunt van Diemers tegen. Dan vraag je om problemen. Het zag er gewoon een hele lange tijd plichtmatig en slecht uit", geeft de oud-voetballer mee aan het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV eerder ook onder druk

Dat PSV na rust een beduidend lager niveau haalde, komt voor Vink niet als een grote verrassing. "We hebben het thuis tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst, red.) ook gezien. Die voerden toen een fase net voor en net na rust ook de boventoon. Maar nu staat het 2-0 en in de eerste helft heb je op een schot van Diemers na niks tegen gehad. Dan snap ik niet zo heel goed dat je uit de kleedkamer komt en dan op tien meter gaat dekken in plaats van kort dekken. En voorin hielden ze geen bal vast. Ja, dan kan ook FC Emmen gewoon goed voetballen", verwijst Vink naar het herstel van de bezoekers na de hervatting in het Philips Stadion.

Vink snapt wel enigszins dat PSV gezien de riante voorsprong wat wegzakte na rust, al is dat volgens hem geen excuus. "Dit is gewoon gemakzucht. Dit heeft niks te maken met een goede eerste helft, zo goed ging het ook niet", zo besluit de analist zijn kritische nabeschouwing op de bekerzege van PSV op eigen veld. De Eindhovense club kent zaterdag de naam van de volgende opponent, want dan wordt in de studio van ESPN namelijk geloot voor de kwartfinale.