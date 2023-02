PSV bekert verder via felbegeerde goal Luuk de Jong en tweemaal Branthwaite

Woensdag, 8 februari 2023 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:04

PSV heeft zich woensdag vrijwel moeiteloos bij de laatste acht gevoegd in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Ruud van Nistelrooij zat thuis tegen FC Emmen binnen het kwartier op rozen door twee treffers van Jarrad Branthwaite. Kort na rust bracht Mark Diemers de spanning met een schitterende goal terug, maar Luuk de Jong maakte daar een kwartier voor tijd een eind aan: 3-1. Het was voor De Jong zijn eerste doelpunt sinds begin november. In de slotfase keerde Olivier Boscagli na tien maanden van blessureleed terug op het veld bij PSV.

Patrick van Aanholt maakte na een sterke invalbeurt tegen Feyenoord (2-2) zijn basisdebuut voor PSV. Thorgan Hazard, de andere aanwinst, viel andermaal in de tweede helft in. André Ramalho stond in de basis vanwege de schorsing van Armando Obispo. Joël Drommel kreeg als 'bekerdoelman' wederom de voorkeur boven Walter Benítez. FC Emmen kampte met een waslijst van tien afwezige spelers. Mede daardoor maakte Dennis Vos, in de winterstop overgenomen van PSV, zijn basisdebuut in het Philips Stadion.

PSV stond al na veertien minuten op een dubbele voorsprong. Branthwaite stond in de zevende minuut goed opgesteld in het strafschopgebied om een vrije trap van Joey Veerman met het hoofd tot doelpunt te promoveren: 1-0. De Engelsman probeerde het zes minuten later van een meter of 25 en zag de licht van richting veranderde bal in de onderhoek verdwijnen: 2-0. Aan het eind van de eerste helft slingerde Van Aanholt een vrije trap gevaarlijk het strafschopgebied in. De bal viel uit de kluts goed voor Ibrahim Sangaré, die Mickey van der Hart met de voet zag redden.

Emmen had voor rust niets in te brengen, maar kreeg drie minuten na rust een gigantische opsteker. Diemers kapte Sangaré uit en vuurde de bal van zeventien meter met links schitterend de kruising in: 2-1. PSV had het in de fase die volgde een stuk minder eenvoudig dan in de eerste helft. Hoewel de Eindhovenaren geen echte kansen toestonden, moest Drommel tweemaal handelend optreden. Bij PSV vielen Hazard en Ismail Saibari in, waarna de thuisploeg weer meer controle nam.

Veerman was in de 72ste minuut gevaarlijk met een schot dat door Van der Hart ternauwernood naast getikt kon worden. Eerstgenoemde slingerde de bal vijf minuten later hoog het strafschopgebied in. Hazard liet die met het bovenbeen panklaar vallen voor De Jong, die van dichtbij simpel binnenschoot: 3-1.