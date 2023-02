Aboukhlal, Spierings, Van den Boomen én Sierhuis laten zich zien in bekerduel

Woensdag, 8 februari 2023 om 20:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:47

Toulouse heeft zich ten koste van Stade Reims geplaatst voor de kwartfinale van de Coupe de France. Zakaria Aboukhlal nam de 2-0 voor zijn rekening op aangeven van Stijn Spierings, terwijl Branco van den Boomen de man van de assist was bij de 3-0. Bij de 3-1, wat tevens de eindstand bleek, kreeg Reims-spits Kaj Sierhuis de assist achter zijn naam.

Toulouse - Stade Reims 3-1

Thijs Dallinga liet zich in de openingsfase van de wedstrijd zien. De spits was tweemaal dicht bij een treffer, maar zijn schoten vlogen respectievelijk over en werden gered door doelman Yehvann Diouf. Het goede gevoel verging de goalie echter alweer snel, nadat hij onbedoeld voor de openingstreffer zorgde door het leer achter zijn eigen lijn te werken. Ook na 35 minuten spelen ging Diouf niet vrijuit. Aboukhlal schoot door het midden van het doel en zag dat de doelman van Reims meer had kunnen doen: 2-0. Dallinga had echter minder geluk met de Fransman, die vlak voor rust een knappe redding in huis had op een nieuw schot van de voormalig spits van Excelsior.

Na rust probeerde Reims wat terug te doen via onder meer Arber Zeneli. De ex-vleugelspeler van sc Heerenveen zag echter dat er niets werd gedaan met zijn dreigende voorzetten. Ook Folarin Balogun, die recent nog voor de spectaculaire gelijkmaker zorgde op bezoek bij Paris Saint-Germain in de Ligue 1, probeerde het tevergeefs. Na ruim een uur spelen was het duel beslist. Van den Boomen had een fraaie pass in huis op Fares Chaibi, die binnenkopte in de korte hoek: 3-0. Dallinga werd tien minuten voor tijd afgelost door Saïd Hamulic en de Leiderdorper zag in de slotfase dat invaller Kaj Sierhuis een assist op zijn naam kreeg. De spits legde af op Jens Cajuste, die de eer van de bezoekers redde: 3-1.

Olympique Lyon - Lille OSC (2-2, 3-2 n.s.)

Na acht minuten spelen kwam Lyon op voorsprong. Alexandre Lacazette legde de bal terug op Rayan Cherki, die de bal in het dak van het doel jaagde: 1-0. Lille zette aan om de gelijkmaker aan te tekenen, maar slaagde daar lange tijd niet in. Aan de andere kant lukte het Lyon wel om het net te vinden. Lacazette kreeg de bal na zwak verdedigend werk op een presenteerblaadje en liet dat buitenkansje niet onbenut: 2-0. Jonathan David kreeg direct daarna de kans om de aansluitingstreffer binnen te koppen. De Canadees zag zijn poging echter rakelings over gaan. De aanvaller kreeg tien minuten later een herkansing vanaf elf meter, na vasthouden in de zestien van Corentin Tolisso. David wist dit keer wel het net te vinden: 2-1.

Vlak na rust kreeg Lille de kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Edon Zhegrova had een goed shot richting de linkeronderhoek in huis, maar moest toezien hoe Anthony Lopes fraai redde. In de 64e minuut was het alsnog raak voor de bezoekers. Rémy Cabella bereikte Zhegrova, die dit keer wel succesvol uithaalde: 2-2. Lyon werd aan de andere kant gevaarlijk via Moussa Dembélé, wiens kopbal gekeerd werd door doelman Lucas Chevalier. Een winnend doelpunt in de reguliere speeltijd kwam er niet meer. Tijdens de strafschoppenserie faalden Lille-spelers Mohamed Bayo en Timothy Weah vanaf elf meter, terwijl Lyon foutloos bleef.

Overige uitslagen achtste finales Coupe de France

AJ Auxerre - Rodez AF 2-3

Angers SCO - FC Nantes 1-1 (1-2 n.s.)

Paris FC - Annecy 1-1 (1-2 n.s.)

Vierzon - Grenoble 0-1

21.10 uur: Olympique Marseille - Paris Saint-Germain