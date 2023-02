Tommy Setford (16) ontpopt zich in Youth League laat tot held van Ajax

Woensdag, 8 februari 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:27

Ajax en AZ Onder 18 hebben zich geplaatst voor de achtste finale van de UEFA Youth League. De Amsterdammers hadden het lastig bij MTK Budapest, maar een discutabele strafschop voor Ajax leidde tot een 0-1 overwinning. Tommy Setford was in de slotfase de grote held door een strafschop te keren. AZ had beduidend minder moeite met de leeftijdsgenoten van Eintracht Frankfurt. De Alkmaarders wonnen, mede dankzij een hattrick van Mexx Meerdink, met liefst 5-0.

MTK Budapest - Ajax 0-1

Ajax begon allerminst overtuigend in de Hongaarse hoofdstad. Een slechte terugspeelbal van Oualid Agougil leidde binnen een minuut spelen tot een grote kans voor de thuisploeg, maar tot opluchting van Ajax raakten de gastheren de paal. Na zeven minuten liet Agougil zich op een betere wijze zien. De middenvelder had een goede pass in huis op spits Yoram Boerhout, die zijn poging recht op doelman Adrian Csenterics zag gaan. Ajax had moeite met het kansen van creëren, maar na 25 minuten kwam het alsnog dichtbij, maar Agougil deed te lang over de geboden ruimte. Via Jaydon Banel en Boerhout probeerden de Amsterdammers het nog om voor rust de score te openen, zonder succes.

De ban eindelijk gebroken voor Ajax! ?? De Amsterdammers krijgen een discutabele penalty en Misehouy laat dat kansje niet onbenut ? Zeg het maar: buiten of binnen het strafschopgebied? ??#ZiggoSport #YouthLeague #MTKAJA pic.twitter.com/xixHq9lrIn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2023

Na tien minuten spelen in de tweede helft werd Banel buiten de zestien gevloerd door Dominik Varga. De arbiter wees naar de stip, al bleek uit de herhaling dat de overtreding buiten de zestien plaatsvond. De protesten bij MTK sorteerden echter geen effect en Gabriel Misehouy maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Ajax domineerde in het vervolg, maar echt grote kansen bleven uit en MTK kwam er met regelmaat redelijk kansrijk uit, maar Ajax hield redelijk eenvoudig stand. Misehouy kreeg tien minuten voor tijd de kans om 0-2 aan te tekenen, maar zijn poging ging recht op Csenterics af. In de slotfase kreeg MTK alsnog de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Een handsbal van Rida Chahid leidde tot een strafschop voor MTK. Mátyás Kovács ging achter de bal staan en moest toezien hoe Ajax-goalie Setford de held werd.



Tommy Setford de held van Ajax! ?? De pas 16-jarige doelman pakt in de allerlaatste minuut een penalty, waardoor de Amsterdammers zich ternauwernood plaatsen voor de knock-outfase! ??#ZiggoSport #YouthLeague #MTKAJA pic.twitter.com/xMqMAN4GDy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2023

AZ - Eintracht Frankfurt 5-0

AZ kwam al in de derde minuut op voorsprong. Een schot van Jayden Addai kon nog worden gekeerd door Eintracht-doelman Matteo Bignetti, maar de Oostenrijker moest toezien hoe de rebound werd benut door Meerdink: 1-0. AZ drukte door en probeerde via Kees Smit de marge te verdubbelen. De poging van de middenvelder ging echter naast. Via Addai, Meerdink en Ernest Poku bleven de Noord-Hollanders dreigend, zonder daarbij het net te vinden. Na een half uur spelen wist Meerdink wel het net te vinden, na een goede voorzet van Daniël Beukers. Aan de andere kant wist AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro zijn doel schoon te houden na een poging van Divaio Bobson.

Aanval uit het boekje! ?? Het voetbal ziet er uitstekend uit bij de jongelingen van AZ en dit leidt dan ook tot de 2-0 ?? Opnieuw is Meerdink het eindstation ?#ZiggoSport #YouthLeague #AZFRA pic.twitter.com/jDbRlDJVFo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2023

Vlak na rust kwam AZ goed weg nadat Jan Schröder namens de Duitsers de paal raakte, maar desondanks bleef de thuisploeg de bovenliggende partij. Na 63 minuten spelen brak Poku door en hij ging recht op de doelman af. Eintracht-aanvoerder Dario Gebuhr hield de doorgebroken aanvaller vast en moest inrukken. De daaropvolgende vrije trap leverde niets op, maar even later stond de derde Alkmaarse treffer alsnog op het scorebord. Poku ontving de bal aan de linkerkant van de zestien en vond de kruising met een kiezelhard schot: 3-0. Een kwartier voor tijd maakte Meerdink zijn hattrick. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Jurre van Aken en rondde knap af: 4-0. In de slotfase maakte Addai er via een strafschop zelfs nog 5-0 van.