Oud-Feyenoorder Volkan Kahraman (43) vermoord om ‘geëscaleerde jaloezie’

Woensdag, 8 februari 2023 om 19:57 • Mart van Mourik

Volkan Kahraman (43) is woensdag doodgeschoten in Wenen, zo melden meerdere Oostenrijkse media. De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord is op klaarlichte dag met één kogel door het hoofd geschoten vanwege ‘geëscaleerde jaloezie’, schrijft het Oostenrijkse Heute. Meer informatie over de toedracht is op dit moment nog niet beschikbaar en de aanslag wordt onderzocht door de politie.

Op het moment van de aanval liep Kahraman over straat in Wenen. Hij werd vergezeld door voormalig Rapid Wien-ploeggenoot Veli Kavlak. Het is onduidelijk hoe laatstgenoemde er nu aan toe is. ‘Bekenden die dicht bij het slachtoffer staan’ hebben zich gemeld bij Heute met vermoedens over de aanval: de reden van de afrekening zou ‘jaloezie’ zijn, al is niet bekendgemaakt wie de mogelijke verdachte is.

Kahraman doorliep in de jaren negentig de jeugdopleiding van Feyenoord. De drievoudig Oostenrijks international kwam daarvoor uit voor Austria Wien. In 1997 maakte de aanvallende middenvelder zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord, waar trainer Leo Beenhakker op dat moment aan het roer stond. Uiteindelijk kwam hij in het shirt van Feyenoord niet verder dan zijn debuut (tegen De Graafschap), want vervolgens vertrok hij naar Excelsior.

In Kralingen kende Kahraman een van de beste periodes uit zijn carrière. Tussen de zomer van 1998 en de zomer van 2000 kwam hij in totaal 58 keer in actie. Na zijn periode in Nederland vertrok Kahraman transfervrij naar Trabzonspor, om vervolgens een jaar later in de Oostenrijkse Bundesliga te belanden. Uiteindelijk zette hij in 2014 na een avontuur bij Besiktas Wien een punt achter zijn actieve loopbaan. Tot afgelopen zomer combineerde hij het trainerschap met de functie directeur spelersbeleid bij de Oostenrijkse vijfdeklasser Ostbahn XI.