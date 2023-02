Twee goals binnen 14 minuten van Jarrad Branthwaite helpen PSV in zadel

Woensdag, 8 februari 2023 om 19:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:21

PSV is woensdag zeer voortvarend van start gegaan in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Ruud van Nistelrooij stond tegen FC Emmen na veertien minuten al met 2-0 voor. Jarrad Branthwaite is niet gehaald om doelpunten te maken, maar de centrumverdediger deed dat opvallend genoeg wel tweemaal achter elkaar in het Philips Stadion.

Branthwaite staat sinds dit kalenderjaar vast in de basis bij PSV. De Engelsman, die gehuurd wordt van Everton, stond in de zevende minuut goed opgesteld in het strafschopgebied om een vrije trap van Joey Veerman met het hoofd tot doelpunt te promoveren. Branthwaite stond daarbij opvallend vrij: de verdediging van Emmen leek de boomlange mandekker volledig over het hoofd te zien.

Indrukwekkende minuut stilte in Eindhoven voor de slachtoffers in Turkije en Syrië?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2023

Zes minuten later kwam Branthwaite behoorlijk ver mee naar voren, om op een meter of dertig van het doel aan de bal te komen. Onder druk van twee verdedigers haalde de Brit van grote afstand uit. De bal werd enigszins van richting veranderd en liet doelman Mickey van der Hart kansloos in de linkeronderhoek. De afgelopen weken dook de naam van Branthwaite overigens meermaals op in het nieuws. PSV probeert de huurling van Everton te kopen, maar zag een eerste bod afgewezen worden, zo meldde het Eindhovens Dagblad.

Veerman zet voor uit een vrije trap.

Branthwaite kopt binnen en maakt de 1-0.

Branthwaite legt aan voor de 2-0.