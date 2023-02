Lukkien is verbijsterd door schorsing Mauro Júnior: ‘Dat slaat nergens op’

Woensdag, 8 februari 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:13

FC Emmen neemt het woensdagavond in de TOTO KNVB Beker op tegen PSV. Het is de tweede wedstrijd binnen een maand tegen de Eindhovenaren, die op 24 januari naar Drenthe afreisden voor het treffen in de Eredivisie. De knappe 1-0 overwinning van Emmen werd overschaduwd door de zware blessure die Rui Mendes opliep, na een zeer stevige charge van Mauro Júnior. De Braziliaan kreeg drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Emmen-trainer Dick Lukkien begrijpt daar niets van.

Tijdens de wedstrijd in Emmen kreeg Mauro Júnior een directe rode kaart voor een tackle van achteren op Rui Mendes. De Portugees moest per brancard van het veld en na afloop bleek dat zijn knieschijf uit de kom is geweest, terwijl ook de binnenband van zijn rechterknie is beschadigd. "Hij ligt er nog wel een maandje of twee uit", vertelt Lukkien voor de camera van ESPN. "Die is aardig geraakt. Over de schorsing is iedereen het wel eens, niet alleen jij (Hans Kraay junior, red.) en Marciano (Vink, red.)."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mauro Júnior kreeg direct rood na zijn harde charge op Rui Mendes

De rechtsback kreeg drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. "Dat slaat nergens op", vervolgt Lukkien. "Ik heb absoluut het geloof dat Mauro het niet bewust heeft gedaan, want hij was gelijk na afloop in de kleedkamer. Maar als je een tackle inzet op iemand van achter waar het lichaam tussen de bal zit, neem je een niet normaal groot risico om iemand te blesseren. Als je daar dan twee wedstrijden voor krijgt... Dat is niet wat normaal is."

Emmen treedt in het Philips Stadion aan in zijn sterkst mogelijke opstelling. Van rust voor het competitieduel met Fortuna Sittard op zaterdag wil Lukkien niets weten. "We zijn sportmannen en willen onze kansen maximaal benutten. Dan heb je de meest fitte en beste groep nodig. Zo beginnen we aan de wedstrijd en dan kijken we hoe het gaat lopen. Tuurlijk neem je de wedstrijd tegen Fortuna mee, maar wat ik zeg: je bent sportman en kunt de kwartfinale halen. We hebben lastig geloot, daar kan niemand omheen, maar dan moet je wel proberen het maximale eruit te halen. Jongens die niet helemaal honderd procent fit zijn of twijfelgevallen zijn hebben we niet meegenomen of laten we niet beginnen."